Una domenica senza novità

Seconda sconfitta di fila per la Lazio, attesa però, onestamente, da un inizio di torneo con partite ad altissimo coefficiente di difficoltà. La Juventus, pure ancora in attesa del primo gol di Cristiano Ronaldo, dimostra tutta la sua forza e la squadra di Inzaghi, pur giocando una discreta partita, non può invertire i valori in campo. E non ha comunque molto da recriminare, quello di lasciare i tre punti incontrando la Juventus pare sarà un destino prevedibile per molte, se non quasi tutte, le squadre della serie A.

Il Napoli, che pure ha vissuto una estate difficile sotto il profilo del mercato, conferma di aver azzeccato l’acquisto pi importante, quello del suo allenatore. C’è molto di Ancelotti, infatti, nella struttura efficace che i partenopei mettono in campo e se a differenza dello scorso anno, la manovra non ruba gli occhi, la concretezza si vede e si sente. Come già nel turno precedente con la Lazio, stavolta il Napoli recupera lo svantaggio iniziale e batte il Milan. La squadra di Gattuso ha ancora molto da rodare e la mancanza di un regista a centrocampo bagna le munizioni per l’attacco e Higuain non può fare miracoli.

E a proposito di blasoni in difficoltà, l’Inter dura solo 45 minuti e pareggia in casa con il Torino, pur essendo andata al riposo con un vantaggio dei due gol segnati da Perisic e De Vrji. Nel primo tempo la squadra di Spalletti era apparsa gagliarda, con buone trame, pressing alto e buona velocità, ma al rientro dalla sosta le pile sono esaurite. Ci si trova così di fronte un Toro diverso, il cui assetto Mazzarri ha ben modificato. L’Inter è sulle gambe, non pressa e non corre, ripiega all’indietro e, grazie a due papere (la prima addirittura enorme) di Handanovic, permette al Torino di pareggiare la partita.

Spalletti ha una squadra con alcuni elementi che non hanno svolto la preparazione causa mondiali e che dunque hanno una autonomia di corsa ridotta; lui inoltre non riesce - come spesso gli capita - a leggere quanto avviene in campo e ad adottare contromisure e modifiche a quanto aveva previsto. Inoltre insiste nel proporre a sinistra Dalbert che sembra avviato a correre nella scia dei Gresko e dei Santon. Su sei punti a disposizione, l’Inter ne ha preso uno. Un po’ poco per provare a fare un buon campionato.

Il Cagliari nonostante Pavoletti non riesce ad avere la meglio su un Sassuolo giustamente elogiato dopo la partita d’esordio con l’Inter e la Fiorentina strapazza in casa il Chievo con un pesantissimo 6 a 1. In attesa di vedere cosa succederà tra Roma e Atalanta, Genoa e Udinese battono rispettivamente Empoli e Sampdoria e la Spal sconfigge il Parma.