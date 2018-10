In viaggio con Adele

Un viaggio dalla meta incerta, un on the road all'italiana quello presentato sul grande schermo da Alessandro Capitani, alla sua prima prova da regista con In viaggio con Adele. Un padre e una figlia che dovranno imparare a conoscersi e lo faranno attraverso questo cammino insieme, metafora di una scoperta che va al di là di loro stessi.

Adele (Sara Serraiocco) è una ragazza speciale. Libera da freni e inibizioni, indossa solo un pigiama rosa con le orecchie da coniglio, non si separa mai da un gatto immaginario e colora il suo mondo di post-it, dove scrive tutto quello che le passa per la testa. Cinico e ipocondriaco, Aldo (Alessandro Haber) è un attore di teatro che, appoggiato da Carla (Isabella Ferrari) - sua agente, amica e occasionale compagna di letto - si trova alla vigilia della sua ultima grande opportunità nel mondo del cinema. L'improvvisa morte della mamma di Adele sconvolge però i piani di Aldo, il quale scopre solo ora di essere il padre della ragazza.

Con il compito di dirle la verità e l’intento di liberarsene, Aldo parte con Adele risalendo dalla Puglia su una vecchia cabrio per affrontare un viaggio dalla meta incerta: una nonna scorbutica, una zia avida, un fidanzato misterioso. Accomunati dalla solitudine e dal bisogno di amore, i due si scopriranno poco a poco, inaspettatamente, un padre e una figlia.

Bravi gli attori che riescono a trovare grande sintonia, svelando man mano l'identità dei singoli personaggi che interpretano e andando anche a colmare qualche piccola sbavatura sia nella sceneggiatura che nella regia.

Emergono una ad una tutte le caratteristiche e le emozioni di questi due strambi protagonisti, che mostrano allo spettatore la difficoltà, ma anche la grande magia di cui sono intrisi i rapporti umani.

In viaggio con Adele (Italia 2018)

REGIA: Alessandro Capitani

PERSONAGGI: Alessandro Haber, Sara Serraiocco, Isabella Ferrari, Patrice Leconte

DISTRIBUZIONE: Vision Distribution