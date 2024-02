Griselda

BOGOTA'. Griselda, la serie di Netflix, è basata sulla vita di La Madrina, una trafficante di droga colombiana che persino Pablo Escobar stesso temeva. Questo fatto da solo la rende una storia degna di essere raccontata. L'ho trovata affascinante. Tuttavia, diversi colombiani hanno espresso la loro indignazione. Ad esempio, Roy Barreras, ambasciatore della Colombia nel Regno Unito, ha scritto sul suo account X: "Fanno narconovelas, fanno narcocinema, vivono della cultura della droga e fanno un grande danno all'immagine della Colombia all'estero".

Una posizione rispettabile, ma che non condivido affatto. E’ riduttiva e semplicistica. È assurdo pensare che le storie più sanguinose di questo Paese, quelle che hanno determinato il presente in cui viviamo, non debbano essere raccontate. Non ha senso credere che sia meglio nascondere sotto il tappeto tutto l'orrore che abbiamo vissuto e dedicarsi solo a raccontare le meraviglie che accadono in Colombia. Dobbiamo ricordare che le storie non si escludono a vicenda. Possiamo e dobbiamo raccontare il bene, il male, il brutto e l'orribile.

Il traffico di droga fa parte della realtà colombiana da decenni. È cresciuto in modo esponenziale grazie all'associazione dei gangster con i politici, alle autorità che hanno agito come complici e al nostro debole sistema giudiziario che ha ceduto al denaro o alla paura. È una responsabilità sociale lasciare traccia di ciò che è accaduto. E non solo in libri, saggi o articoli accademici. La costruzione della memoria avviene anche attraverso i media audiovisivi, tanto più in un mondo dominato dagli schermi.

In Colombia stiamo appena iniziando a trasformare il dramma della piaga del narcotraffico in sceneggiatura. E la strada da percorrere è ancora lunga, come è accaduto per altre questioni in altri Paesi.

Prendiamo, ad esempio, il caso del razzismo negli Stati Uniti, dove la visione del despota nei confronti della popolazione afroamericana è di vecchia data. Nel 1963, diversi artisti unirono le loro voci per accompagnare Martin Luther King nella Grande Marcia di Washington D.C. Il 28 agosto, poco prima che il leader politico pronunciasse il suo memorabile discorso "I Have a Dream", il famoso cantante, attore e attivista Harry Belafonte intervenne dicendo: "Crediamo che gli artisti abbiano un ruolo prezioso da svolgere in ogni società, perché sono loro a rivelare l'identità di quella società.

Queste parole sono risuonate davanti a una folla di 250.000 persone che si sono riunite intorno al Lincoln Memorial per protestare contro il razzismo e la segregazione negli Stati Uniti. Un razzismo che è ancora vivo e vegeto e che, in alcuni Stati, sta crescendo a ritmi enormi. I registi e i produttori di serie americane sbagliano a continuare a denunciare un problema tanto antico quanto persistente? È discutibile denunciare la violenza della polizia contro la popolazione afroamericana in quel Paese? I registi dovrebbero astenersi dal produrre materiale audiovisivo sul razzismo e la segregazione, per evitare i danni che potrebbero causare all'immagine degli Stati Uniti all'estero?

La risposta è semplice: certo che dovrebbero continuare a creare e produrre film, serie, soap opera, canzoni, concerti, dipinti, sculture, videoarte e qualsiasi espressione artistica, esistente o che deve ancora esistere, che metta in evidenza questa stupida convinzione che sostiene la superiorità di un gruppo etnico sugli altri.

Ci saranno certamente visioni e linguaggi diversi per affrontare e mettere in discussione il razzismo. L'importante è, come ha detto Belafonte, che gli artisti che lavorano sull'etnocentrismo rivelino una posizione riprovevole e degradante che fa ancora parte dell'identità della società americana.

Un altro esempio: la Seconda Guerra Mondiale. Questo dramma umano è durato sei anni, dal 1939 al 1945, e ha influenzato il mondo intero per decenni. La cosa più sconvolgente, senza dubbio, è che milioni di ebrei, così come persone di origine africana, malati mentali, omosessuali, zingari e altre minoranze, morirono per mano del Terzo Reich. Sono passati 79 anni da quando gli Alleati hanno sconfitto la Germania nazista e ancora oggi, ogni anno, esce qualche storia legata all'Olocausto degli ebrei. Dovremmo dire ai registi o ai creatori di serie televisive di smettere, perché raccontare l'orrore dei fascisti influisce negativamente sull'immagine di tutti i tedeschi e dei loro alleati italiani?

Perché le storie sull'Olocausto vengono ancora raccontate? Per diversi motivi: il primo, forse il principale, è che gran parte del potere di Hollywood è nelle mani degli ebrei e sono loro a decidere quali storie vadano raccontate. Come giustamente sostiene il professore e storico Neal Gabler nel suo saggio critico An Empire of Their Own, gli ebrei hanno inventato Hollywood, sono stati gli ebrei emigrati negli Stati Uniti dopo la guerra a fondare i primi grandi studios: Jack e Harry Warner, fratelli fondatori della Warner Brothers; Louis B. Mayer, proprietario della Metro Goldwin Mayer; Adolph Zukor, fondatore della Paramount Pictures; Carl Laemmle, capo della Universal Pictures.

Grazie al cinema, questi uomini, arrivati come immigrati svantaggiati, sono diventati magnati e hanno tacitamente acquisito il copyright del concetto di olocausto. Determinati a far sì che il mondo non dimentichi i 6 milioni di ebrei uccisi, hanno raccontato centinaia di storie che hanno generato milioni di profitti.

Sono certa che nei prossimi anni continueremo a vedere film, documentari e serie sulla Seconda guerra mondiale. Infatti, il film del regista britannico Jonathan Glazer La zona d'interesse, tratto dal romanzo di Martin Amis, ha vinto il Gran Premio della Giuria al 76° Festival di Cannes (2023).

Se a tanti anni dall'Olocausto ci sono ancora storie che fanno riferimento a questa tragedia umana, perché noi colombiani dovremmo astenerci dal raccontare il nostro dramma? Un dramma in cui siamo stati sia carnefici che vittime. Una realtà iniziata più di 60 anni fa, che cresce incontrollata e segna, giorno dopo giorno, il destino della nostra nazione. Come possiamo scegliere di non osservarla, di approfondirla, di svelarla, di andare alle sue radici?

Grazie ai grandi registi e produttori del mondo che hanno avuto il coraggio di denunciare ciò che comporta la piaga del narcotraffico, ci sono film come Il Padrino di Coppola, Scarface, del regista Brian de Palma e sceneggiato da Oliver Stone, o Good Fellas, del grandissimo Martin Scorsese. Se l'industria avesse voltato le spalle a questa realtà, non conosceremmo serie come I Soprano, Breaking Bad o Weeds.

Credo che la serie di Netflix, prodotta e interpretata da Sofia Vergara, abbia molti elementi da evidenziare, ma che alcuni non vogliono riconoscere:

Andrés Baiz, colombiano di grande talento, ha dimostrato ancora una volta di essere alla pari con i grandi registi del mondo e di avere le capacità necessarie per essere a capo di progetti su larga scala.

La direzione artistica è impeccabile. Armando Salas ha ricreato in modo spettacolare la Miami dell'epoca a Los Angeles, dove è stata girata la serie.

Per quanto riguarda i costumi e la caratterizzazione dei personaggi, è stato fatto un lavoro eccezionale. Griselda è un viaggio nel tempo.

Nel corso della trama di questa serie, viene sottolineato che il mondo del traffico di droga è la cosa più vicina all'inferno. Un mondo oscuro e denso, dove la lealtà è debole e l'amore non esiste. Un sogno di ricchezza, alimentato dall'avidità, capace di cancellare i limiti dell'umano. Griselda non è un'ode ai narcos, è una risonanza magnetica del più indesiderabile, di tutto ciò che non vogliamo essere o ripetere.

Questa serie contribuisce anche alla costruzione della memoria storica. Ma non solo la nostra, come società colombiana: registra anche quella degli Stati Uniti. Perché non dimentichiamo che la storia si svolge lì, in quel Paese che ha giocato a fare la guerra al narcotraffico ovunque, tranne che nel proprio territorio.

Griselda Blanco è riuscita a costruire il suo impero a Miami e se per tanti anni nessuno è riuscito a fermare la sua ossessione omicida per il potere e il denaro, è perché, come mostra la serie, ci sono molte pedine (come le Marielitos che costituivano il suo esercito), e poche che osano mettere in scacco il capo del business, che chiaramente non era lei.

Infine, trovo ammirevole che una donna colombiana che ha conquistato il mondo intero con il suo inarrestabile mix di bellezza, talento, arguzia e senso dell'umorismo, abbia deciso di essere la produttrice e la protagonista di una storia come Griselda.

Ci vuole coraggio per interpretare una donna che si è fatta strada in modo orribile in un mondo di uomini ancora più orribili. Ci vuole maturità professionale per un'attrice nota per il suo talento comico per affrontare per la prima volta un ruolo drammatico di tale calibro all'età di 51 anni. Ci vogliono fiducia e coraggio per rispondere alle accuse che si sono immediatamente scatenate. Bisogna essere Sofia Vergara per osare provocare disagio e generare dibattito.

Griselda è importante perché è importante anche il flagello. Forse, dopo tanto guardare e discutere di lei, a un certo punto ci renderemo conto che il problema non è la droga o chi la consuma, ma il fatto che il business è illegale, il che fa lievitare i prezzi in modo così esorbitante. Se la cocaina fosse regolamentata, potrebbe essere disponibile legalmente e a prezzi ragionevoli, come avviene, ad esempio, per la droga socialmente accettata chiamata alcol.

Ciò che Griselda dimostra è proprio che l'illegalità persiste perché fa comodo a pochi. E mentre si uccidono a vicenda da entrambe le parti nella guerra morale contro il narcotraffico, vedono l'orrore dalla prua di uno yacht.

Congratulazioni, Sofía.