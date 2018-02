Napoli e Juve, lotta a due

Con l’uno a zero Napoli e Juventus, ovvero le due grandi del campionato, macinano punti e continuano a distanziare ci segue di quindici lunghezze, a confermare la distanza esistente sul campo. Resta intatta la sfida tra bianconeri e azzurri per la volata finale. La Juventus perde Higuain dopo pochi minuti ma non perde colpi e con un gol di Alex Sandro vince per l’ennesima volta un derby che, visto dalla sponda del Toro, è ormai un incubo.

Il Napoli, dal canto suo, ci tiene a mantenere le distanze e dopo solo sei minuti, a conclusione di una splendida azione corale degna del sistema Sarri, con Allan segna l’uno a zero che resterà il punteggio definitivo con il quale sconfigge la Spal. E’ la nona vittoria consecutiva in campionato per i napoletani, record assoluto nella storia del club. Bravi davvero.

Nel primo degli anticipi del sabato, la Roma ha sbancato Udine con un buon 2 a zero che fissa a 3 i gol consecutivi di Under, giocatore dai mezzi impressionanti. Una vittoria in trasferta che vale per il morale e per la classifica, visto che grazie alla caduta dell’Inter a Genova consente ai giallorossi di raggiungere il terzo posto, spodestando proprio l’Inter. Che cade a Genova con un autogol e un rimbalzo e in 90 minuti oltre al terzo posto in classifica rischia di perdere anche il quarto se nel posticipo del lunedì la Lazio batterà (come previsto) il Verona.

Dal primo al quarto posto, otto punti nelle ultime nove partite: sono numeri da retrocessione, non da Europa. Come succede da oltre due mesi, la squadra di Spalletti cammina per il campo. Il centrocampo nerazzurro è ormai un reparto con ritmi da oratorio. Tra Vecino, Borja Valero e Gagliardini vige una lentezza imbarazzante, comunque incompatibile con il gioco di una squadra di calcio di serie A, men che mai se che punta alla zona Champions. Per Spalletti l’aria comincia a farsi pesante.

Il Milan s’impone sulla Sampdoria, confermando il ritrovato entusiasmo dell’ambiente, che pur consapevole dei limiti tecnici della squadra, non può che gioire degli effetti della cura Gattuso, che almeno sotto il profilo della logica calcistica e della grinta, sembra aver trasformato il Milan evanescente di Montella in una squadra concreta, con un agonismo di tutto rispetto. La Samp invece è apparsa al di sotto delle sue ultime prestazioni e solo un ottimo Viviano l'ha tenuta in partita.

Tra Atalanta e Fiorentina finisce in pareggio,1 a 1 ed è il risultato giusto. Il Bologna batte il Sassuolo con qualche fatica e con una partita gagliarda il Benevento supera il Crotone per 3 a 2, dopo essere stato in svantaggio. Particolarmente importante la vittoria perché evita la certezza matematica della retrocessione e giunge contro una diretta concorrente. Il Chievo ha ragione di un Cagliari un po’ sottotono.