USA senza autorità sui diritti umani

Nella relazione annuale del Dipartimento di Stato sui diritti umani, gli Stati Uniti hanno bollato Cina, Iran, Russia e Corea del Nord come “forze dell’instabilità” per le loro presunte violazioni dei diritti umani. Il rapporto si è anche scagliato contro lo Xinjiang cinese e negli affari tibetani.

Un giorno prima della pubblicazione del rapporto, il Dipartimento di Stato ha invitato diversi giornalisti uiguri di Radio Free Asia al suo briefing quotidiano e ha lanciato calunnie circa la situazione nello Xinjiang. Un funzionario del Dipartimento di Stato ha dichiarato che gli Stati Uniti potrebbero agire attraverso il Global Magnitsky Act. I media occidentali hanno immaginato che gli Stati Uniti stiano considerando la possibilità di sanzionare dei funzionari cinesi.

Sebbene il rapporto annuale sui diritti umani di Washington riesca ancora attirare i titoli, la sua influenza è in calo. Un numero crescente di crepe è stato rilevato nel sistema dei diritti umani dell'Occidente. I paesi occidentali sono ora tormentati da quegli stessi problemi per cui una volta puntavano il dito verso i paesi in via di sviluppo. Ad esempio, hanno dovuto rafforzare la gestione dei social media e hanno prestato maggiore attenzione ai confini della libertà. Il possesso di armi da parte negli Stati Uniti ha causato gravi violazioni dei diritti umani e attirato critiche a livello mondiale.

L'amministrazione di Donald Trump ha ridotto il proprio sostegno alla diffusione globale dei valori dei diritti umani occidentali. I fondi sono stati tagliati per le organizzazioni non governative e i dissidenti nei paesi in via di sviluppo ricevono meno sostegno materiale rispetto a prima. La Libia, l'Iraq e l'Afghanistan, dove l'Occidente aveva particolarmente esportato la "democrazia", ??sono rimasti impantanati nel caos. La Siria sta subendo un disastro umanitario a causa dell'intervento degli Stati Uniti e dell'Europa, il che rende i concetti dei diritti umani dell'Occidente poco convincenti.

I popoli nei paesi del Terzo Mondo hanno avuto la forte impressione che l'Occidente si preoccupi solo dei diritti di coloro che si oppongono al governo e che i tanto reclamati diritti umani dell'Occidente non soddisfino i bisogni della gente comune. L'Occidente sta usando i diritti umani per la politica.

Dopo la riforma e l'apertura della Cina, la causa dei diritti umani ha compiuto un salto storico di pari passo con lo sviluppo economico e sociale. Ad eccezione di alcuni attivisti radicali, la stragrande maggioranza del popolo cinese ha sentito e apprezzato i cambiamenti.

La comprensione dei diritti umani da parte dei cinesi è molto più ampia di quella dell'Occidente. Una vita prospera, equità sociale, servizi igienici pubblici puliti, tempo libero per viaggiare e non essere suscettibili ai sentimenti di inferiorità causati dalla povertà sono tutti diritti umani tangibili. I diritti umani occidentali non sono esclusi, ma è fastidioso che l'Occidente li usi come carte per colpire in Cina.

La questione dello Xinjiang è complicata. È imperativo ripristinare l'ordine nelle aree instabili all'interno della regione autonoma. Lo Xinjiang ha ottenuto grandi risultati nel mantenimento della stabilità e la sua sicurezza è migliorata. È una fortuna che lo Xinjiang non sia diventato un'altra Bosnia ed Erzegovina, il Kosovo o la Siria. Gli americani non si preoccupano del benessere dei gruppi etnici nello Xinjiang.

Ciò di cui si preoccupano è creare problemi, usando la loro egemonia sul discorso per creare ostacoli agli affari diplomatici e interni della Cina. Ciononostante, la situazione dei diritti umani in Cina è in continuo miglioramento. Non sarà disturbata dal giudizio dell'Occidente.

Fonte: L'Antidiplomatico