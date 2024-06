Cosa ci rende umani

Le neuroscienze, l'insieme delle discipline scientifiche e accademiche che studiano il sistema nervoso, più precisamente l'attività del cervello e il modo in cui si relaziona e influenza il nostro comportamento, hanno dimostrato ciò che abbiamo intuito da tempo: gli esseri umani sono diversi dal resto dei mammiferi che compongono il regno animale. Non solo abbiamo sviluppato il linguaggio, ma abbiamo sistemi di memoria avanzati, abbiamo un'acuta capacità di risolvere problemi complessi, siamo altamente creativi, abbiamo una coscienza (anche se alcuni cercano di dimostrare il contrario), siamo caratterizzati dalla capacità di valutare le conseguenze delle nostre azioni e generiamo identità culturali.

Al di là di ciò che le neuroscienze sono state in grado di dimostrare, c'è qualcosa che abbiamo sempre saputo: gli esseri umani sono esseri sociali. E la costruzione di società implica coesione, relazioni, cooperazione e corresponsabilità. L'appartenenza a un gruppo ha determinato la nostra sopravvivenza come specie. E sebbene per esistere abbiamo bisogno di essere riconosciuti come individui, è improbabile sussistere senza appartenere - in un modo o nell'altro - a un gruppo.

Non importa quanto vogliamo essere estranei, il gruppo sociale è insito nella condizione umana. Insieme abbiamo raggiunto risultati straordinari. Ma, naturalmente, dobbiamo anche affrontare gravi problemi. Corruzione, povertà, fame, traffico di droga, violenza, abbandono scolastico, violenza domestica, dipendenze, tra gli altri, sono all'ordine del giorno in tutto il mondo e sono solo la punta di un iceberg che minaccia di distruggere la nave simile al Titanic che chiamiamo società. Pertanto, comportarsi con la stessa arroganza che ha condannato i membri dell'equipaggio di quel transatlantico che tutti credevano inaffondabile non ci porterà ad altro che a una catastrofe annunciata.

L'appello alla comunità globale è chiaro: se non investiamo nella comprensione di chi siamo come esseri umani, del perché ci comportiamo così, di ciò che abbiamo imparato dai processi storici in cui siamo coinvolti, di come ci relazioniamo tra di noi e con l'ambiente, oltre a molte altre questioni, non sarà possibile sopravvivere. Almeno non in condizioni eque e dignitose per tutti.

La Colombia, ovviamente, non sfugge a questo tipo di domande a cui gli umanisti cercano di rispondere. Pertanto, in un Paese che si trova ad affrontare così tanti e gravi problemi sociali, la domanda sul perché investire nelle scienze sociali dovrebbe essere scontata. Tuttavia, le branche della scienza legate alle società e al comportamento umano continuano a essere viste da molti come quelle che una volta si chiamavano “cuciture”, riferendosi a corsi inutili che aggiungevano crediti, ma non contenuti di valore, né standard elevati o possibilità di produttività futura.

Ci rincuora sapere che c'è il desiderio di cambiare questa percezione e di promuovere il rafforzamento e la rivalutazione delle scienze sociali e umane nel Paese, attraverso un'iniziativa nata nel 2022 con la creazione della Missione Scienze Umane.

Attraverso questo movimento accademico, la Facoltà di Scienze Umane dell'Università Nazionale di Bogotà e l'Associazione Colombiana delle Facoltà di Scienze Umanistiche e Sociali (Asocolfhcs) affrontano la sfida di ripensare il rapporto tra le scienze umane e sociali e lo Stato colombiano. L'idea è quella di condurre questo dialogo nazionale coinvolgendo tutte le università del Paese e vari attori sociali, nella speranza di avere il supporto tecnico del potere esecutivo e giudiziario, e di costruire insieme un primo documento che serva da base per la rinegoziazione con il governo su questioni chiave come il finanziamento e il miglioramento delle capacità istituzionali, tra le altre. Questo documento dovrebbe portare alla formulazione di una politica pubblica che ripristini l'importanza delle scienze sociali e umane come bene pubblico e comune.

Misión Ciencias Humanas è un progetto con approccio territoriale, presente in tutta la Colombia attraverso quattro uffici regionali, che si avvale di un team di lavoro focalizzato sulla formulazione e l'implementazione di una metodologia partecipativa che funge da guida per tutte le università del Paese. Ad oggi, sono stati compiuti progressi in una diagnosi attraverso la quale sono state identificate 14 questioni chiave, tra cui la creazione del Sistema nazionale delle scienze umane, il rafforzamento dell'insegnamento, i programmi di formazione speciale nell'istruzione superiore e l'innovazione pubblica e accademica.

Ma il cammino è appena iniziato: i Tavoli preparatori si sono conclusi nell'ultima settimana di aprile, mentre i Tavoli di lavoro sono in corso da maggio con scadenza a settembre 2024. La diagnosi finale e le linee guida prodotte da queste tavole rotonde saranno presentate dal movimento accademico agli enti competenti, in modo da poter formulare una politica pubblica, essenziale per passare alla fase di attuazione.

I Paesi che sono riusciti a superare problemi che per altri sembrano impossibili, investono nelle scienze sociali (non solo in quelle pure o esatte), ricercano e osservano il comportamento dei cittadini, propongono progetti volti a migliorare le nostre competenze sociali, realizzano progetti pilota e sviluppano programmi basati sulla risposta a tali sforzi per migliorare la coesione di un determinato gruppo sociale.

L'educazione al sociale, oltre che all'emotività, è proprio ciò di cui abbiamo più bisogno per sviluppare le competenze che determinano la convivenza, la civiltà e la cooperazione. Non c'è pace se non c'è bene comune. Non c'è trasparenza se non c'è comprensione dell'etica. Non c'è progresso se non c'è collaborazione. Non possiamo combattere realtà e comportamenti disumani se non lottiamo per mantenere il nostro spirito umano, cioè per lavorare per consolidare gruppi di persone che vivono in condizioni dignitose, capaci di costruire la memoria storica, aperti alla diversità culturale determinata da ogni territorio, educati ad ascoltare tanto quanto ad esprimersi in modo assertivo e rispettoso e, soprattutto, capaci di accogliere la differenza.

Solo restituendo alle scienze sociali e umane il posto centrale che non avrebbero mai dovuto perdere, saremo in grado di riorientare questa nave e di superare gli iceberg che indubbiamente rimarranno sul cammino, comprendendo che non vanno mai sottovalutati, perché anche le società possono affondare.

Misión Ciencias Humanas ha fatto il primo passo. Ora è responsabilità degli uomini e delle donne colombiani unirsi e alzare la voce a favore della formulazione di questa politica pubblica, per continuare a costruire il cammino verso ciò che ci rende umani.