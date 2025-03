Mercato libero e democrazia sotto scacco

Dove finiranno i sogni di sviluppo con benessere umano in America Latina? I grandi gruppi imprenditoriali della regione avevano riposto la loro fiducia nei trattati di libero scambio, soprattutto con gli Stati Uniti, così come nel commercio "libero" e persino nell'apertura verso Russia e Cina. Hanno mantenuto una fede cieca nelle politiche attuate dai governi allineati ai loro interessi per "ridurre" lo Stato, privatizzare ogni tipo di bene e servizio pubblico e, infine, ottenere le tanto desiderate flessibilità del lavoro e l'indebolimento dei diritti sociali. Credevano che tutto ciò fosse la chiave per un futuro di affari redditizi, arricchimento personale e potere senza fine. Si sono identificati con il fenomeno Milei, che avrebbe dovuto dimostrare la "verità" dell'economia di libero mercato senza Stato, fino al crollo ideologico causato dallo scandalo legato alla criptovaluta $Libra. In Ecuador, hanno sostenuto tre governi imprenditoriali consecutivi dal 2017, i quali hanno riportato in auge il neoliberismo, considerato perduto durante il "correísmo" del decennio precedente.

Ma non erano preparati per la nuova "era" iniziata con il presidente Donald Trump. Le sue politiche, dopo appena un mese e mezzo di governo, hanno inferto un colpo mortale senza precedenti alla tesi del libero mercato, perché ora sono gli Stati Uniti a stabilire dazi e rappresaglie economiche, a subordinare i trattati di libero scambio al loro nuovo orientamento, a resuscitare il protezionismo per rilanciare un'economia basata sulla produzione e sulla cibernetica. L'“America First” ha significato anche una ridefinizione del destino dei fondi statunitensi destinati a diverse istituzioni e regioni. Un'istituzione un tempo fondamentale nella Guerra Fredda, come l'USAID, è stata ridimensionata e i finanziamenti ai media e ai giornalisti latinoamericani sono stati tagliati. Inoltre, è stata colpita l'intera struttura istituzionale derivata dalla Seconda Guerra Mondiale, inclusa l'Organizzazione delle Nazioni Unite, la Dichiarazione dei Diritti Umani e persino gli accordi di Bretton Woods. La NATO è stata messa in discussione e l'Europa è stata sfidata a rafforzare le proprie capacità di difesa militare e ad accettare un accordo sulla guerra in Ucraina, che gli Stati Uniti trattano direttamente con la Russia. Questo ha comportato un'umiliazione pubblica per Volodymyr Zelensky, ricevuto con freddezza alla Casa Bianca, un atto che ha scandalizzato la diplomazia mondiale.

Non si tratta quindi solo di un fenomeno economico. Anche l'autoritarismo e il declino dell'immagine degli Stati Uniti come modello di democrazia e libertà sono in gioco. E nella strategia geopolitica globale per riconquistare il primato statunitense, Trump ha persino posto fine alla partecipazione americana in importanti organismi internazionali come l'Organizzazione Mondiale della Sanità e l'Accordo di Parigi sul cambiamento climatico. Il mondo economico internazionale e le relazioni diplomatiche sono sotto scacco perché Trump non accetta la realtà di un mondo multipolare in costruzione, ma insiste sulla supremazia unipolare degli Stati Uniti. Come ha affermato il noto senatore Bernie Sanders: “Siamo a un momento decisivo, un momento di enorme importanza nella storia mondiale. Andiamo verso un mondo più democratico, giusto e umano, o torniamo all’oligarchia, all’autoritarismo, al colonialismo e al rifiuto del diritto internazionale?” (https://t.ly/JVmKt).

Nei confronti dell'America Latina, Trump ha rispolverato la dottrina Monroe, recuperando il concetto di "destino manifesto" e rilanciando la politica del "grande bastone", inaugurata poco più di un secolo fa da Theodore Roosevelt (1901-1909). Il suo confronto con la regione è solo all’inizio. La sua politica radicale di controllo sull'immigrazione e l'espulsione degli immigrati irregolari in condizioni disumane non solo ha violato i diritti umani, ma ha anche suscitato le reazioni dei presidenti Gustavo Petro (Colombia), Lula da Silva (Brasile) e Claudia Sheinbaum (Messico). Tuttavia, Trump persiste e minaccia di applicare una legge del 1798 contro i "nemici stranieri". Di fronte alla risoluta presidente del Messico, ha dovuto affrontare il tema del traffico di droga (fentanil), nonché il controllo del traffico di armi provenienti dagli Stati Uniti. Tuttavia, questo non gli ha impedito di decretare il cambio di nome del Golfo del Messico in Golfo d'America e di rinviare l’aumento dei dazi sui prodotti messicani. Il presidente statunitense ha anche minacciato di prendere il controllo del Canale di Panama, costringendo il governo locale a ritirarsi dall’iniziativa cinese della Nuova Via della Seta e a rivedere i contratti con le aziende cinesi. Ha inviato il segretario di Stato Marco Rubio nei paesi centroamericani per riallinearli, ha reinserito Cuba nella lista degli Stati sponsor del "terrorismo", aggravando il già infame embargo, ha rivisto l'accordo petrolifero con il Venezuela e ha riconosciuto Edmundo González come presidente del paese. Cos’altro seguirà?

Purtroppo, l'America Latina non ha la capacità di coordinare una strategia geopolitica comune. Solo gli attuali governi progressisti sembrano disposti a contrastare l’offensiva di Trump. Gli altri, identificati con le destre politiche e ancor di più se si tratta di governi imprenditoriali, mancano spesso di un senso di sovranità nazionale e dignità, anteponendo gli interessi delle élite proprietarie del capitale o, come accade in Ecuador, quelli di un ristretto gruppo di oligarchi economici e famiglie che controllano lo Stato. La storia dell’America Latina conosce bene i regimi oligarchici.

Nella visione dell’“America First”, l’America Latina non è più un insieme di alleati, ma un territorio ricco di risorse destinato a soddisfare le esigenze economiche della grande potenza e un mercato sempre aperto per le imprese, gli investimenti e le merci del Nord. I paesi latinoamericani che si avvicinano alla Cina potrebbero affrontare rischi maggiori, anche se inferiori rispetto a quelli che si avvicinano alla Russia. Entrare in gruppi come i BRICS comporta anch'esso delle sfide. In America Latina, il monroismo americano è ciò che si impone, con un’immediata ripercussione sulle possibilità di integrazione regionale, che vengono frustrate.

Questi processi attuali, a causa delle imminenti elezioni presidenziali in Ecuador, non sono entrati nel dibattito politico locale. Tuttavia, se Daniel Noboa sarà rieletto, la subordinazione agli Stati Uniti sarà garantita. La vittoria di Luisa González, invece, porterà con sé una sfida senza precedenti non solo per le relazioni con la potenza americana, ma anche per i rapporti con gli altri governi progressisti della regione e per il posizionamento dell’Ecuador nella costruzione di un mondo multipolare, in cui l’America Latina possa sviluppare le proprie strategie geopolitiche per un futuro di sviluppo con benessere umano.