Romania: il banco vince sempre

Il favorito alle presidenziali è stato escluso dalle elezioni con un pretesto ridicolo. È questo il destino futuro dell’UE?

Un modo per riconoscere un Ancien Régime marcio e ormai alla fine è osservare quanto rozzi e trasparenti diventino i suoi metodi di repressione. Da questo punto di vista, la Romania, e con essa l’UE, devono essere sull’orlo di una rivoluzione. Perché è davvero difficile immaginare un insieme di sporchi trucchi più grossolani di quelli messi in atto per soffocare il probabile vincitore delle prossime elezioni presidenziali, Călin Georgescu.

La persecuzione di Georgescu da parte dell’establishment rumeno (e di quello dell’UE) è ormai una vera e propria saga. Un breve riassunto: lo scorso dicembre, Georgescu, candidato nazionalista e sovranista outsider, aveva vinto il primo turno delle elezioni presidenziali rumene. Invece di organizzare il secondo turno, come previsto dalla legge, l’establishment rumeno ha fatto ricorso a una grossolana guerra giudiziaria: la Corte Costituzionale di Bucarest ha annullato il ballottaggio, che Georgescu aveva ottime possibilità di vincere. O meglio, lo ha annullato proprio perché Georgescu aveva ottime possibilità di vincere.

Il pretesto utilizzato dalla corte era già ridicolo all’epoca – indovinate un po’? Ancora una volta, si parlava di “ingerenza russa” – ma ormai persino i media mainstream occidentali hanno dovuto ammettere che le cosiddette “prove” di ciò, ovvero un dossier assemblato dai servizi segreti rumeni, erano solo uno scherzo malriuscito. Persino il giornale Frankfurter Allgemeine Zeitung, solido baluardo della russofobia tedesca, ha ammesso da tempo che l’accusa di interferenza russa era un “mito” (leggi: una bugia): “La classe dirigente di Bucarest ha messo in scena lo spauracchio russo per distrarre dal fallimento dei suoi giochi di potere – e per avere un pretesto per annullare elezioni che non le facevano comodo.”

Ma c’è di peggio (sì, nell’UE-Romania possono fare anche di peggio): la campagna sui social media di Georgescu, che è stata usata come prova contro di lui, era in realtà finanziata dai suoi avversari politici. Il loro piano era promuoverlo fino al secondo turno, dove avrebbero potuto sconfiggerlo facilmente. Quando, però, Georgescu si è rivelato imprevedibilmente popolare, mandando all’aria il loro schema, hanno semplicemente annullato le elezioni.

Non sorprende che molti rumeni abbiano visto attraverso questa farsa e si siano schierati ancora di più a favore del candidato soppresso. Di conseguenza, Georgescu era, se possibile, ancora più favorito per vincere le elezioni spostate al prossimo mese di maggio, come indicavano chiaramente i sondaggi: in testa con oltre il 41%, mentre il suo avversario più vicino non raggiungeva il 19%.

Questo, ovviamente, era troppo da sopportare per l’establishment rumeno, da lungo tempo agonizzante e profondamente corrotto. Proprio mentre questi dati dei sondaggi venivano resi noti, la principale autorità elettorale del paese ha deciso di bandire nuovamente Georgescu. Il principio di base è semplice: sembri destinato a vincere in modo pulito, ma la regola numero uno del club della democrazia dell’UE è: vinciamo sempre noi. Fuori dai giochi.

È vero, Georgescu può ancora presentare appello. Ma indovinate dove? Davanti alla stessa Corte Costituzionale che è stata usata per ostacolarlo quando stava vincendo la prima volta. Le possibilità che ottenga un’udienza equa sono quindi pochissime.

Chiariamo una cosa: Georgescu è stato ampiamente descritto come un politico di estrema destra. Certamente è un nazionalista e non appartiene di certo al mio schieramento, la sinistra. Ma tutto ciò è irrilevante. Totalmente irrilevante. Ha il diritto di candidarsi alle elezioni. Se i suoi avversari non amano la sua politica, devono batterlo alle urne, non attraverso la guerra giudiziaria e accuse chiaramente strumentalizzate.

Queste accuse includono associazioni discutibili, un approccio disinvolto alla storia recente della Romania e una mancanza di trasparenza riguardo ai finanziamenti elettorali. E allora? Che problema c’è? Anche se ogni singola accusa dovesse rivelarsi vera, il fatto è che, se gli stessi standard fossero applicati ovunque e a tutti in Romania, nell’UE o nella sua preferita finta “democrazia”, l’Ucraina di Zelensky, ampie fasce delle “élite” al potere cadrebbero.

L’Italia, letteralmente, ha un governo guidato da una neofascista; l’Ucraina è pervasa non da un semplice neofascismo, ma dalla versione originale della Seconda Guerra Mondiale. E non parliamo dell’AfD in Germania e del Rassemblement National in Francia, dove nessuno – nonostante tutte le già profondamente antidemocratiche “barriere” che affrontano – oserebbe semplicemente escluderli dalle elezioni. Potremmo enumerare altri esempi, ma il concetto dovrebbe essere chiaro: anche se Georgescu può essere definito “di estrema destra”, l’UE, a cui la Romania appartiene, ha da tempo accolto questo tipo di ideologia.

La vera ragione per cui Georgescu è stato eliminato, per ora, è ovviamente un’altra, o meglio due: in primo luogo, è un populista (e questo, nel mio lessico, è un complimento) che sfida l’élite sia nel suo paese che nell’UE. In secondo luogo, ha osato mettere in discussione il processo di trasformazione della Romania in una enorme base NATO e, quindi, in un gigantesco bersaglio. Tutto il resto è un pretesto. Non cadeteci.

I sostenitori di Georgescu stanno protestando e resistendo. Hanno ragione. Anche coloro che attualmente governano gli Stati Uniti si sono schierati ripetutamente dalla sua parte. Il vice-presidente, J.D. Vance, ha avvertito gli europei di non esagerare in Romania, o altrove. Elon Musk ha definito “folle” il nuovo attacco rumeno alle elezioni. Anche su questo ha ragione, nonostante testate giornalistiche ufficiali come Politico siano in preda all’isteria.

Tuttavia, in un certo senso, il fatto che le autorità rumene, certamente con il sostegno dell’UE, siano arrivate a tanto è un pessimo segnale: sembra che, con il rapporto tra Stati Uniti ed Europa già in crisi, gli europei siano ora disposti a sfidare i loro vecchi padroni di Washington, almeno quando si tratta di annullare elezioni, sopprimere la democrazia o, ovviamente, continuare la stupida e sanguinosa guerra per procura dell’Occidente contro la Russia attraverso l’Ucraina. Ben fatto, Europa: stai scoprendo la tua capacità di ribellarti agli Stati Uniti, finalmente, solo per trasformarti in qualcosa di peggio.

Georgescu ha ragione: questa non è “solo” una questione rumena, ma un altro evento che segna una tendenza per tutta l’Europa dell’UE. Dopo le massicce manipolazioni usate in Francia per costruire governi bizzarri che escludessero sia la destra che la sinistra populista e non riflettessero il voto, le sfacciate “barriere” (contro l’AfD) e probabilmente le vere e proprie falsificazioni (contro il BSW di Sarah Wagenknecht) in Germania, ora abbiamo raggiunto lo stadio della soppressione diretta e aperta delle elezioni.

La Romania è probabilmente un presagio del futuro dell’UE. Senza offesa, ma che ironia. L’unica speranza è che il futuro dell’Europa non sia, in realtà, lo stesso di quello dell’UE. Anzi, l’Europa potrebbe avere un futuro solo se l’UE non ce l’avrà".

di Tarik Cyril Amar



fonte: RT