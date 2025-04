JFK e l’America Latina

Nel suo primo mandato (2017-2021), il presidente Donald Trump decise di mantenere segreta gran parte dei documenti sull’assassinio di John F. Kennedy; ma la scorsa settimana, dopo essersi autonominato presidente del Kennedy Center, ha disposto la declassificazione di tutti i documenti (80.000) relativi sia a quel fatto, avvenuto il 22 novembre 1963, sia all’omicidio del senatore Robert Kennedy nel 1968 e a quello perpetrato contro Martin Luther King lo stesso anno. I documenti sono disponibili online dal 18 marzo sul sito web del National Archives (Maryland), sezione “JFK Assassination Records - 2025 Documents Release”, a questo indirizzo: www.archives.gov/research/jfk/release-2025. Si trovano anche nel National Security Archive: https://t.ly/qhZ78.

Nonostante le preoccupazioni di diversi funzionari per le conseguenze impreviste di una mole di materiale così vasta, e nonostante alcune iniziali riserve di John Ratcliffe, direttore della CIA, il team per la sicurezza è rimasto “attonito”, secondo quanto riferito dal New York Times (https://t.ly/rnq18), di fronte all’ordine di Trump che ha dovuto essere eseguito, e in sole 24 ore sono stati pubblicati 64.000 documenti. Gli Stati Uniti hanno un sistema unico nella gestione di biblioteche, archivi e informazioni di ogni genere, con repository sia pubblici che privati e un’ampia accessibilità accademica per la ricerca.

Le università più prestigiose possiedono documenti di grande valore. Inoltre, negli Stati Uniti i documenti riservati vengono periodicamente declassificati. Tuttavia, questa tradizione ha preso una svolta inedita e preoccupante nella nuova era Trump, con la Casa Bianca che ha ordinato la chiusura dell’ufficio statale che pubblicava statistiche economiche come dati su inflazione, occupazione e PIL (https://rb.gy/4wbca2).

A confronto, in Ecuador non solo manca una cultura delle biblioteche e degli archivi per il loro valore storico, ma dal 2017 in poi si è assistito a una crescente occultazione di informazioni che in passato erano pubbliche e accessibili sui siti web di varie istituzioni. Quando si tenta di ottenere materiale di rilievo, che non dovrebbe essere segreto, la risposta ufficiale è che si tratta di documentazione “riservata”, “di sicurezza” o “di intelligence” e che quindi non può essere divulgata. Non è mancato nemmeno il tentativo di incriminare persone basandosi su informazioni presumibilmente “confidenziali” e “riservate”, violando così il principio di presunzione di innocenza.

Dall’analisi finora condotta sui documenti JFK non emergono rivelazioni eccezionali, ma si conferma il complotto con al centro l’assassino Lee Harvey Oswald. Sono stati rivelati anche altri nomi coinvolti indirettamente. Ciò che risulta particolarmente rilevante sono i dettagli sulle operazioni della CIA e i suoi metodi. All’inizio degli anni ’60, l’anticomunismo era un’ossessione per l’agenzia, a causa delle conseguenze della Rivoluzione Cubana (1959).

Le operazioni della CIA in tutto il mondo includevano spionaggio, intercettazioni telefoniche, sorveglianza della corrispondenza, monitoraggio di individui, infiltrazione in istituzioni, reclutamento di collaboratori, finanziamento di agenti, nonché omicidi mirati, rapimenti, esperimenti su esseri umani, traffico di droga, utilizzo di terroristi e paramilitari, torture, carceri segrete, violazioni dei diritti umani e delle convenzioni internazionali, secondo quanto rivelano documenti declassificati della stessa agenzia.

L’anticomunismo della Guerra Fredda ha facilitato la penetrazione della CIA nelle forze armate latinoamericane, promuovendo colpi di Stato e instaurando governi favorevoli agli interessi degli Stati Uniti. Cuba era l’obiettivo principale, e Kennedy ebbe un ruolo centrale nella direzione delle operazioni contro il governo rivoluzionario dell’isola, tra cui la fallita invasione della Baia dei Porci nell’aprile del 1961. Per contrastare il “castrismo”, Kennedy promosse il programma di sviluppo “Alleanza per il Progresso” nel continente. In sostanza, nessun paese latinoamericano è rimasto estraneo alle azioni della CIA e dell’anticomunismo, tema che è stato oggetto di numerosi studi.

I documenti su Kennedy hanno rivelato, ad esempio, i legami della CIA in Messico (https://t.ly/FagVK); e in Ecuador, le sue attività sono ben note sin dal 1975, quando l’ex agente Philip Agee pubblicò il libro Inside the Company: CIA Diary, che riportava i nomi degli agenti operanti in Ecuador (https://shorturl.at/4HF2V) e descriveva come la CIA contribuì al rovesciamento del presidente Carlos Julio Arosemena M. (1961-1963).

Queste attività non sono una novità: gli Stati Uniti hanno una lunga storia di operazioni di sicurezza nazionale e di intelligence che risale al XIX secolo. Nel XX secolo, due istituzioni sono state fondamentali: il Federal Bureau of Investigation (FBI), creato nel 1935, e la Central Intelligence Agency (CIA), fondata nel 1947. Lo storico Marc Becker ha dimostrato nel suo libro The FBI in Latin America: The Ecuador Files che Franklin D. Roosevelt (1933-1945) affidò all’FBI il compito di monitorare le attività naziste in America Latina, in particolare in Argentina, Brasile, Cile e Messico, ma anche in Ecuador, dove operarono 45 agenti sotto copertura (www.yachana.org/fbi).

In un altro libro, The CIA in Ecuador (https://t.ly/hSYAH), Becker mostra come, paradossalmente, la CIA non abbia mai compreso le radici sociali e ideologiche delle sinistre ecuadoriane, che non avevano legami diretti con l’Unione Sovietica, così come non accadeva in altri paesi latinoamericani. Becker è inoltre un accademico che ha preservato documenti fondamentali sulla storia del movimento indigeno ecuadoriano, continuando a svolgere un lavoro esemplare in questo campo (yachana.org).

Dal passato fino a oggi, la CIA non ha mai cessato le sue operazioni e oggi le sue azioni sono ulteriormente facilitate dal progresso tecnologico. Tuttavia, molte persone dubitano di queste ingerenze o le considerano teorie cospirative. Un’utile panoramica sulle capacità dell’intelligence statunitense può essere trovata nell’intervista a Peter Kornbluh, esperto del tema, pubblicata da Democracy Now (https://t.ly/_mXUJ).

Chi studia le scienze sociali non ha dubbi sulle ingerenze della CIA nei paesi latinoamericani, sia palesi che occulte. Esistono numerose prove di questo interventismo, tra cui i finanziamenti che in America Latina – e senza dubbio in Ecuador – sono stati effettuati da organizzazioni come USAID, ILV e NED, dietro le quali si celava la CIA, con l’obiettivo di influenzare media, giornalisti, leader sociali e professionisti per combattere i movimenti progressisti della regione.

Di conseguenza, per comprendere la vita politica interna dei paesi latinoamericani, è sempre necessario analizzare le strategie geopolitiche della sicurezza nazionale degli Stati Uniti, in modo da sviluppare risposte adeguate per preservare gli interessi della regione.