Le grandi vincono, le altre pareggiano

Giornata di vittorie per le grandi in Serie A. Le prime a timbrare il cartellino sono state Juventus, Inter e Lazio, in campo sabato per recuperare le forze in vista della Champions League della settimana prossima. Con un po’ di fortuna, la Signora ha portato a casa il derby della Mole vincendo per 2-1 in rimonta contro il Torino. Al gol granata di Nkoulou nella prima frazione hanno risposto nella ripresa i bianconeri con due colpi di testa vincenti negli ultimi 12 minuti: al 78esimo quello dell’americano e al 90esimo quello di Bonucci.

L’Inter vince 3-1 sul Bologna con un gol del solito Lukaku e una doppietta di Hakimi, letteralmente scatenato. Buona prova dei nerazzurri, sempre in controllo del match.

Meno meritato il successo della Lazio, che a Cesena contro lo Spezia chiude il primo tempo in vantaggio per 2-0 (a segno Immobile e Milinkovic) ma poi scompare nella ripresa e rischia di farsi recuperare. Alla fine, però, è 2-1 per i biancocelesti.

Dilaga il Napoli sul campo del Crotone. Gli azzurri si impongono 4-0 grazie a una magnifica prova di Insigne, che apre le marcature. A segno anche Lozano, Demme e Petagna.

La domenica pomeriggio è invece infarcita di pareggi. Il meno noioso è quello della Roma contro il Sassuolo. Espulso Pedro al 40esimo e cartellino rosso anche a Fonseca a fine primo tempo a causa delle proteste per un gol annullato a Mkhitaryan. Il Var cancella anche una rete di Haraslin nella ripresa.

Altro 0-0 fra Parma e Benevento. Nel match del Tardini le due squadre danno vita a una gara senza squilli: otto ammoniti e un punto che cambia poco per entrambe.

Pari anche fra Verona e Cagliari: veneti avanti nel primo tempo con Zaccagni dopo un gol annullato dal Var a Di Carmine; nella ripresa i sardi trovano il pareggio con Razvan Marin e colpiscono anche una traversa con Pavoletti.

Il Milan si tiene la classifica battendo per 2 a 1 la Sampdoria a Marassi. Pioli merita ogni considerazione.