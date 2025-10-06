Serie A, centrosud in testa

Dettagli

Napoli e Roma continuano a tenersi per mano in cima alla classifica. I giallorossi vincono 2-1 a Firenze. Si sblocca Kean, ma per i toscani non basta: la squadra di Gasperini pareggia con Soulé, che poi innesca il raddoppio di Cristante. La Fiorentina centra due legni, ma è ancora senza vittorie e in zona retrocessione.
In rimonta, e con lo stesso punteggio, anche il successo del Napoli in casa contro il Genoa. Rossoblù avanti con un tacco di Ekhator, poi si svegliano i campioni d'Italia, a segno con Anguissa e Hojlund. Brutte notizie dall'infermeria per gli infortuni di Lobotka e Politano, usciti per guai muscolari: l'azzurro salta la Nazionale.
Il Milan perde contatto con il duo di testa pareggiando per 0-0 sul campo della Juventus. Tanti i rimpianti per i rossoneri: Pulisic sbaglia un rigore e Leao si mangia due gol.
Continua invece l’inseguimento dell’Inter, che centra il terzo successo consecutivo e aggancia in classifica la Juve a quota 12 (-1 dai cugini e -3 dalla vetta). A San Siro contro la Cremonese finisce 4-1 per i nerazzurri: apre le danze Lautaro, ma è devastante la prova di Bonny, che conquista i tifosi alla prima da titolare con una rete e tre assist. Super anche Dimarco. Nel finale accorcia le distanze l'ex nerazzurro Bonazzoli.
Stecca ancora l’Atalanta, che a Bergamo contro il Como non va oltre l’1-1. Il derby lombardo si accende subito con il vantaggio siglato da Samardzic dopo appena 6 minuti. Poi pareggia Perrone.
La dea viene così raggiunta in classifica dal Bologna, che travolge 4-1 il Pisa al Tardini. Appena convocato da Gattuso, Cambiaghi va a segno, guadagna la punizione da cui scaturiscono l'espulsione di Touré e la punizione vincente di Moro e firma l'assist per il tris di Orsolini.
Bene il Sassuolo, che sale a 9 punti vincendo 1-0 a Verona grazie a una rete di Pinamonti.
A quota 8 ci sono Cagliari e Udinese, che pareggiano 1-1 il loro scontro diretto. Kabasele risponde a Borrelli, ma i friulani sprecano diverse occasioni, colpendo due pali e divorandosi due gol fatti a porta vuota, prima con Zaniolo e poi con Bayo nel recupero.
L’unica squadra a 7 punti è la Lazio, che delude ancora una volta l’Olimpico, ma strappa un punto al Torino con un pareggio all’ultimo secondo. Simeone apre le marcature, ma prima dell’intervallo Cancellieri ribalta il risultato. Nella ripresa Adams fa 2-2 e Coco mette a segno il sorpasso granata, ma poi commette il fallo decisivo su Noslin e Cataldi pareggia su rigore al 103esimo.
Chiude il quadro della giornata la vittoria esterna del Lecce sul Parma. I salentini ottengono la prima vittoria in campionato grazie a un gol di Sottil.

Pin It

Altrenotizie.org - testata giornalistica registrata presso il Tribunale civile di Roma. Autorizzazione n.476 del 13/12/2006.
Direttore responsabile: Fabrizio Casari - f.casari@altrenotizie.org
Web Master Alessandro Iacuelli
Progetto e realizzazione testata Sergio Carravetta - chef@lagrille.net
Tutti gli articoli sono sotto licenza Creative Commons, pertanto posso essere riportati a condizione di citare l'autore e la fonte.
Privacy Policy | Cookie Policy