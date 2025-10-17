Eddington

Dopo il discusso Beau Is Afraid, Ari Aster torna dietro la macchina da presa con Eddington, film che segna un ritorno alla satira nera e alla provocazione. In un’epoca in cui pochi registi osano davvero, Aster continua a muoversi senza paura tra i generi, costruendo un’opera che è insieme western contemporaneo, commedia grottesca e thriller criminale. Il risultato è un film ambizioso, sporco, e a suo modo irresistibile.

Ambientato in una cittadina immaginaria del Midwest, Eddington ci trascina in un microcosmo popolato da personaggi eccentrici e assurdi, dove Joaquin Phoenix interpreta uno sceriffo pasticcione e malinconico, affiancato da un cast di altissimo livello in cui spicca anche Pedro Pascal. Il paese stesso diventa un protagonista: vivo, contraddittorio, divorato dalle sue stesse dinamiche di potere. È un piccolo mondo che Aster trasforma in metafora dell’America di oggi, tra violenza, corruzione e follia quotidiana.

La mano del regista si sente in ogni inquadratura. I suoi campi lunghi, statici e carichi di tensione, restituiscono un senso di calma apparente destinato a esplodere da un momento all’altro. La fotografia, ampia e controllata, amplifica l’idea di un western moderno immerso in un’atmosfera di apocalisse morale. Aster dimostra ancora una volta un talento straordinario per la composizione visiva e per il controllo del ritmo narrativo.

Eppure Eddington non è solo una questione di stile. È anche una riflessione feroce sulla società post-pandemica, un affresco deformato degli ultimi cinque anni, in cui la realtà è così assurda da sembrare inventata. Aster trasforma la pandemia e le paranoie del 2020 in un laboratorio di follia collettiva: un mondo dove ogni personaggio è una caricatura, ma mai priva di verità. È un film che non vuole confortare nessuno — e anzi si diverte a mettere lo spettatore a disagio, ridendo amaramente della nostra stessa immagine.

Come accade spesso nel cinema di Aster, anche qui il confine tra serietà e ironia è sottilissimo. Eddington alterna momenti di comicità crudele e disperata a improvvise esplosioni di violenza, creando un equilibrio instabile che è la sua forza. Non a tutti piacerà: è un film divisivo, volutamente “sgradevole”, che non chiede approvazione ma attenzione.

Per chi aveva trovato Beau Is Afraid eccessivo o indigesto, questa volta Aster sembra ritrovare il controllo. Eddington è più compatto, più accessibile, ma non meno audace. È una satira devastante e irresistibilmente intelligente, che racconta un’umanità smarrita senza cadere nel moralismo.

Con la sua miscela di generi, la costruzione meticolosa del mondo di Eddington e l’energia dei suoi interpreti, il film si impone come uno dei titoli più importanti dell’anno. Aster torna al suo massimo livello, firmando un’opera che ride di noi, con noi e contro di noi. Un film esagerato, cattivo e incredibilmente vivo.

Eddington (USA, Gran Bretagna 2025)

Regia: Ari Aster

Cast: Joaquin Phoenix, Pedro Pascal, Emma Stone, Austin Butler, Luke Grimes, Deirdre O'Connell, Clifton Collins Jr., Amélie Hoeferle, Micheal Ward, William Belleau

Sceneggiatura: Ari Aster

Fotografia: Darius Khondji

Produzione: A24, 828 Productions, IPR.VC, Square Peg

Distribuzione: I Wonder Pictures