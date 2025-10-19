Il grande balzo del Diavolo

Con un salto impronosticabile, il Milan scavalca di un punto il trio Roma-Napoli-Inter e si ritrova, a sorpresa, da solo in testa alla classifica.
Il Diavolo fa la sua parte battendo 2-1 nel posticipo di San Siro quel che resta della Fiorentina: al vantaggio viola firmato da Gosens risponde Leao con una doppietta.
Per il resto, i rossoneri beneficiano di un’insperata congiunzione astrale: dopo sette giornate, in vetta alla classifica si respira l’aria della tangenziale all’ora di punta, con cinque squadre in quattro punti.
L’Inter batte la Roma all’Olimpico e aggancia proprio i giallorossi a 15 punti. Il gol che decide l’incontro arriva dopo sei minuti: a segnarlo è ancora una volta Bonny, sempre più a suo agio nei panni del vice-Lautaro.
Grazie a questo successo i nerazzurri raggiungono in classifica anche il Napoli, clamorosamente sconfitto dal Torino. I campioni d'Italia, senza Hojlund e McTominay, sbattono contro il muro eretto dalla squadra di Baroni. A risolvere l’incontro un gol dell’ex messo a segno dal cholito Simeone.
L’altra caduta eccellente di giornata è quella della Juventus, superata 2-0 allo stadio Giuseppe Sinigaglia dal Como. Protagonista, tanto per cambiare, Nico Paz, autore prima dell’assist per Kempf, poi di un sinistro a giro che vale il raddoppio. Per i bianconeri il ko arriva dopo cinque pareggi consecutivi tra Serie A e Champions: la vittoria manca dal 4-3 sull'Inter.
In classifica, la Signora viene raggiunta a 12 punti proprio dal Como e superata di una lunghezza dal Bologna, vittorioso per 2-0 in casa del Cagliari. Di Holm e di Orsolini le reti con cui la squadra di Italiano, che non vinceva in trasferta dallo scorso marzo, si impone alla Domus Arena. L’attaccante azzurro sale a 4 gol e raggiunge Pulisic in testa alla classifica dei marcatori.
Da segnalare, poi, ben quattro pareggi per zero a zero: ennesima dimostrazione di quanto la Serie A sia sprofondata nella palude dell’iper-tatticismo senza fantasia, diventando per distacco, fra i cinque maggiori campionati europei, quello in cui si segnano meno gol.
In ordine di tempo, l’ultimo requiem delle marcature è stato celebrato a Bergamo fra Atalanta e Lazio. Sarri perde anche Cancellieri per infortunio e nella ripresa deve ringraziare un super Provedel, miracoloso su Lookman. Palo interno di Zappacosta.
La prima gara senza gol era stata invece Lecce-Sassuolo, giocata sabato. Partita bloccata, con poche emozioni: i padroni di casa ci provano di più, mentre i neroverdi sciupano una grande occasione con Laurienté nel secondo tempo.
Partita anestetica anche quella fra Pisa e Verona. In campo vince la paura: le due squadre muovono la classifica ma non riescono a conquistare il primo successo stagionale.
L’ultima partita conclusa a reti bianche è Genoa-Parma. La squadra di Vieira, ancora a secco di vittorie in campionato, sbatte su Suzuki, che para tutto, e non riesce ad approfittare della superiorità numerica per l'espulsione di Ndiaye a fine primo tempo. Cornet sbaglia un rigore al 97esimo.

