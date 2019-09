La cospirazione degli ultra ricchi

Alla fine del XX secolo, inizia un processo in cui gli Stati lasciano aree vitali dell'economia, dei servizi e delle comunicazioni; la liberalizzazione consente ai megaconglomerati di acquistare attività commerciali in aree diverse e diversificarsi. Siamo abitanti di un mondo su misura per grandi conglomerati transnazionali che producono sofisticati aerei da guerra, come cibo transgenico, notizie, missili, libri, computer, scarpe, videogiochi, carri armati, serie televisive, farmaci, artisti, eccetera. Possiedono la maggior parte della produzione di energia che consumiamo e finanziamo, dettano politica, moda e gusti.

Questi grandi conglomerati hanno i loro eserciti privati, i loro presidenti, i loro politici, i loro criminali, non sono governati da alcuna legge diversa dai loro interessi, né rispettano nulla di diverso dal profitto a tutti i costi e hanno i loro soldi al sicuro nei paradisi fiscali. Uno sciame di professionisti molto ben pagati nel private e investment banking, studi legali e revisori dei conti, li aiutano a evitare di pagare la loro quota. Alla fine del 2017, il New York Times ha rivelato che le persone più ricche degli Stati Uniti hanno un sistema fiscale che consente loro di risparmiare miliardi di dollari in tasse. Questo sistema mantiene conti all'estero con l'obiettivo di ridurre le aliquote fiscali.

La ricchezza individuale nascosta nei paradisi fiscali ammonta a 7,6 trilioni di dollari, una somma maggiore del PIL del Regno Unito e della Germania insieme. La somma delle entrate fiscali che l'Africa, l'Asia e l'America Latina perdono a causa di questa ricchezza nascosta ammonta a circa 70 miliardi di dollari all'anno. Presto non parleremo più dell'impero americano, ma degli imperi General Electric, Apple, Google, Exxon Mobil, Berkshire Hathaway, Johnson & Johnson, Amazon, Koch Industries...

Sovranità sovranazionale dei più ricchi

Viviamo in un sistema economico che lavora per favorire l'1% della popolazione mondiale, che ha più ricchezza del restante 99% della popolazione mondiale.

Secondo David Rockefeller, "la sovranità sovranazionale di un'élite intellettuale e dei banchieri mondiali è sicuramente preferibile all'autodeterminazione nazionale praticata nei secoli passati".

All'elite che governa il mondo continua ad interessare mantenere gli stati nazionali, ovviamente sempre più indeboliti; mantenere un impero il cui "destino manifesto" è governare il mondo, tramite la "nazione scelta da Dio", che concentra la maggioranza della ricchezza e la maggioranza dei più ricchi. Gli Stati Uniti continuano ad essere il paese che ha le persone più ricche del mondo, con un totale di 585 e 40 delle prime cento più ricche sono statunitensi.

Per raggiungere i loro scopi di dominazione del mondo hanno bisogno del caos, hanno bisogno che le persone siano disorientate per sentirsi isolate, spaventate, incapaci di pensare, per capire il mondo che li circonda. Hanno bisogno che le persone smettano di credere, perdano la fiducia nei governi, nei politici e in ogni altra cosa. Se guardiamo le notizie delle grandi agenzie, ogni giorno compaiono informazioni e informazioni sulla vicinanza di asteroidi che possono porre fine alla vita sulla terra, strane malattie mortali, previsioni di catastrofici terremoti, guerre, campagne mediatiche mirate favorire la sfiducia nelle istituzioni, crisi economiche prefabbricate e pericolosi nemici esterni.

Elimina "nemici" e persino "amici"

In America Latina, l'arrivo di leader progressisti nel governo ha comportato un duro colpo contro le rivendicazioni dei guerrieri di quel Nuovo Ordine; la speranza rinacque nel continente e in quelle condizioni il piano imperiale per il nuovo secolo era destinato a fallire. Disfarsi di costoro, con qualunque mezzo, di tale ostacolo, era essenziale. Come i vecchi cavalieri oscuri del Rinascimento usarono il pugnale, il veleno o la bugia.

Si sollevò un'intera campagna di persecuzione della corruzione, di distruzione dell’immagine, di accuse vere o false ovunque, contro tirannici e troiani. Portarono leader progressisti come l'ex presidente Luiz Inacio Lula da Silva, un possibile vincitore delle ultime elezioni in Brasile, e portarono al potere un fantoccio fascista come Jair M. Bolsonaro.

L’aspetto più importante di questo tipo di operazioni anticorruzione - che suscita l'approvazione della maggioranza della popolazione - è che il tema è un vecchio, eterno del sistema politico amministrativo capitalista; è possibile dire parte della sua essenza, soprattutto in America Latina, dove la maggior parte dei sovrani sale al potere non per servire ma per arricchirsi ed arricchire i loro parenti. Ciò genera grande sfiducia ed erode la fiducia nei sistemi di governo. La scoperta dei Panama Papers, di Lava Jato, Odebrecht, ha preso di mira presidenti, first lady, senatori, deputati, leader di partiti politici tradizionali che sono stati accusati, detenuti e perseguiti. Scandalo dopo scandalo, chi può credere oggi ai politici?

Chi credete che governi allora? Molti analisti dicono che nello scenario precedente mai un uomo come Bolsonaro sarebbe potuto diventare presidente, nemmeno uno come Donald Trump e tanti altri ancora. Le persone ormai non credono più nei partiti politici e votano per chiunque, per personaggi costruiti dagli influencer, promossi dalle reti social, persone che da You Tube, Twitter, o Waths App promettono di mettere fine all’establishment.

Juan Guaidó è il tipico soldato del Nuovo Ordine. Non potrebbe mai avere una posizione di responsabilità da nessuna parte, è una figura creata dai soldi del potere imperiale; agnello sacrificale del governo degli Stati Uniti, è oggi un agente del caos. Il furto delle risorse di un paese come il Venezuela su una scala senza precedenti, l'antipatriottismo portato all'estremo dalla cosiddetta opposizione, la negoziazione illegale dell'Esequibo firmata da un falso presidente, che cerca di consegnare le immense risorse della regione all'Exxon Mobil, soffia utilizzando le nuove tecnologie, gli attacchi informatici contro il sistema elettrico, le minacce che mantengono il popolo venezuelano sotto una pressione illimitata e che solo la storia di quel paese, lo spirito patriottico e rivoluzionario della sua gente è stata in grado di affrontare e superare, sono i punti del agenda destabilizzante.

I molto, molto ricchi, l'élite del mondo, si prepara a dominare senza riserve; i loro figli si nutrono molto meglio della maggioranza, frequentano università selezionate, gestiscono enormi risorse, formano famiglie, vivono lontani dal resto dell'umanità e sognano un mondo ultra tecnologico, controllato da loro, dove non esiste un no ai loro capricci e dove le loro le casse crescono all'infinito.



Le dieci persone più ricche del mondo nel 2019:

1. Jeff Bezos: 124,7 miliardi di dollari. Azienda: Amazon Nazionalità: americana

2. Bill Gates: 93,5 miliardi di dollari. Azienda: Microsoft. Nazionalità: americana

3. Warren Buffett: 84 miliardi di dollari. Azienda: Berkshire Hathaway. Nazionalità: americana

4. Bernard Arnault (e famiglia): 68,4 miliardi di dollari. Azienda: lvmh. Nazionalità: francese

5. Carlos Slim (e famiglia): 54,9 miliardi di dollari. Azienda: América Móvil. Nazionalità: messicana

6. Amancio Ortega: 57,2 miliardi di dollari. Azienda: Inditex. Nazionalità: spagnola.

7. Larry Ellison: 55,5 miliardi di dollari. Azienda: Oracle Nazionalità: americana

8. Mark Zuckerberg: 49 100 milioni di dollari. Azienda: Facebook Nazionalità: americana

9. Pagina Larry: 48,5 miliardi di dollari. Azienda: Google Nazionalità: americana

10. Sergey Brin: 47,3 miliardi di dollari. Azienda: Google Nazionalità: americana

• Secondo Oxfam, per combattere la povertà sono necessari 60 miliardi di dollari all'anno.

