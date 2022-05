La situazione militare in Ucraina/3

Parte terza: Conclusioni

Da ex professionista dell’intelligence, la prima cosa che mi colpisce è la totale assenza dei servizi di intelligence occidentali nella rappresentazione della situazione nell’ultimo anno. In Svizzera , i servizi sono stati criticati per non aver fornito un quadro corretto della situazione. In effetti, sembra che in tutto il mondo occidentale i servizi di intelligence siano stati sopraffatti dai politici. Il problema è che sono i politici a decidere: il miglior servizio di intelligence del mondo è inutile se il decisore non ascolta. Questo è quello che è successo durante questa crisi.

Detto questo, mentre alcuni servizi di intelligence avevano un quadro molto accurato e razionale della situazione, altri avevano chiaramente lo stesso quadro di quello diffuso dai nostri media. In questa crisi, i servizi dei paesi della “nuova Europa” hanno giocato un ruolo importante. Il problema è che, per esperienza, li ho trovati estremamente pessimi a livello analitico: dottrinari, mancano dell’indipendenza intellettuale e politica necessaria per valutare una situazione con “qualità” militare. È meglio averli come nemici che come amici.

In secondo luogo, sembra che in alcuni paesi europei i politici abbiano deliberatamente ignorato i loro servizi per rispondere ideologicamente alla situazione. Ecco perché questa crisi è stata irrazionale fin dall’inizio. Va notato che tutti i documenti che sono stati presentati al pubblico durante questa crisi sono stati presentati da politici sulla base di fonti commerciali.

Alcuni politici occidentali volevano ovviamente che ci fosse un conflitto. Negli Stati Uniti, gli scenari di attacco presentati da Anthony Blinken al Consiglio di sicurezza erano solo il prodotto dell’immaginazione di un Tiger Team che lavorava per lui: ha fatto esattamente come fece Donald Rumsfeld nel 2002, che aveva così “aggirato” la CIA e altri servizi di intelligence che erano molto meno assertivi sulle armi chimiche irachene.

Gli sviluppi drammatici a cui stiamo assistendo oggi hanno cause che conoscevamo ma che ci rifiutavamo di vedere:

sul piano strategico, l’allargamento della NATO; sul piano politico, il rifiuto occidentale di attuare gli accordi di Minsk; e operativamente, i continui e ripetuti attacchi alla popolazione civile del Donbass negli ultimi anni e il drammatico aumento a fine febbraio 2022.

In altre parole, possiamo naturalmente deplorare e condannare l’attacco russo. Ma NOI (ovvero: Stati Uniti, Francia e Unione Europea in testa) abbiamo creato le condizioni per lo scoppio di un conflitto. Mostriamo compassione per il popolo ucraino e per i due milioni di rifugiati . Questo va bene. Ma se avessimo avuto un minimo di compassione per lo stesso numero di profughi delle popolazioni ucraine del Donbass massacrate dal loro stesso governo e che hanno cercato rifugio in Russia per otto anni, probabilmente niente di tutto ciò sarebbe accaduto.

Come è facile verificare, oltre l’80% delle vittime nel Donbass sono state il risultato dei bombardamenti dell’esercito ucraino. Per anni l’Occidente è rimasto in silenzio sul massacro degli ucraini di lingua russa da parte del governo di Kiev, senza mai tentare di esercitare pressioni. È questo silenzio che ha costretto la parte russa ad agire.

Se il termine “genocidio” si applichi agli abusi subiti dalla gente del Donbass è una questione aperta. Il termine è generalmente riservato a casi di maggiore entità (Olocausto, ecc.). Ma la definizione data dalla Convenzione sul genocidio è probabilmente abbastanza ampia da poter essere applicata a questo caso.

Chiaramente, questo conflitto ci ha portato all’isteria. Le sanzioni sembrano essere diventate lo strumento privilegiato della nostra politica estera. Se avessimo insistito affinché l’Ucraina rispettasse gli accordi di Minsk, che avevamo negoziato e approvato, nulla di tutto ciò sarebbe accaduto. La condanna di Vladimir Putin è anche la nostra. Non ha senso lamentarsi dopo: avremmo dovuto agire prima. Tuttavia, né Emmanuel Macron (in quanto garante e membro del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite), né Olaf Scholz, né Volodymyr Zelensky hanno rispettato i loro impegni. Alla fine, la vera sconfitta è quella di chi non ha voce.

L’Unione Europea non è stata in grado di promuovere l’attuazione degli accordi di Minsk, al contrario, non ha reagito quando l’Ucraina stava bombardando la propria popolazione nel Donbass. Se l’avesse fatto, Vladimir Putin non avrebbe avuto bisogno di reagire. Assente dalla fase diplomatica, l’Ue si è distinta per aver alimentato il conflitto. Il 27 febbraio, il governo ucraino ha accettato di avviare negoziati con la Russia. Ma poche ore dopo, l’Unione Europea ha votato un budget di 450 milioni di euro per la fornitura di armi all’Ucraina, aggiungendo benzina al fuoco. Da quel momento in poi, gli ucraini hanno sentito di non aver bisogno di raggiungere un accordo. La resistenza della milizia Azov a Mariupol ha portato addirittura a una spinta di 500 milioni di euro per le armi.

In Ucraina, con la benedizione dei Paesi occidentali, sono stati eliminati coloro che sono favorevoli a un negoziato. È il caso di Denis Kireyev, uno dei negoziatori ucraini, assassinato il 5 marzo dai servizi segreti ucraini (Sbu) perché troppo favorevole alla Russia ed era considerato un traditore. La stessa sorte è toccata a Dmitry Demyanenko, ex vice capo della direzione principale della SBU per Kiev e la sua regione, assassinato il 10 marzo perché troppo favorevole a un accordo con la Russia: fu fucilato dalla milizia Mirotvorets (“Peacemaker”) . Questa milizia è associata al sito web di Mirotvorets, che elenca i “nemici dell’Ucraina”, con i loro dati anagrafici, indirizzi e numeri di telefono, affinché possano essere molestati o addirittura eliminati; una pratica punibile in molti paesi, ma non in Ucraina. L’ONU e alcuni paesi europei hanno chiesto la chiusura di questo sito che è stata rifiutata dalla Rada.

Alla fine, il prezzo sarà alto, ma Vladimir Putin probabilmente raggiungerà gli obiettivi che si era prefissato. I suoi legami con Pechino si sono consolidati. La Cina sta emergendo come mediatore nel conflitto, mentre la Svizzera si unisce alla lista dei nemici della Russia. Gli americani devono chiedere al Venezuela e all’Iran il petrolio per uscire dall’impasse energetica che si sono imposti: Juan Guaido sta uscendo di scena per sempre e gli Stati Uniti devono pietosamente tornare sui propri passi sulle sanzioni imposte ai loro nemici.

I ministri occidentali che cercano di far crollare l’economia russa e di far soffrire il popolo russo, o addirittura chiedono l’ assassinio di Putin, dimostrano (anche se hanno parzialmente invertito la forma delle loro parole, ma non la sostanza!) che i nostri leader non sono meglio di quelli che odiamo, perché sanzionare gli atleti russi ai Giochi Paraolimpici o gli artisti russi non ha nulla a che fare con la lotta contro Putin.

Pertanto, riconosciamo che la Russia è una democrazia poiché riteniamo che il popolo russo sia responsabile della guerra. Se non è così, allora perché cerchiamo di punire un’intera popolazione per la colpa di uno? Ricordiamo che le punizioni collettive sono vietate dalla Convenzione di Ginevra.

La lezione da trarre da questo conflitto è che il nostro senso di umanità ha una geometrica variabile. Se tenevamo così tanto alla pace e all’Ucraina, perché non l’abbiamo incoraggiata a rispettare gli accordi che aveva firmato e che i membri del Consiglio di sicurezza avevano approvato?

L’integrità dei media è misurata dalla loro disponibilità a lavorare entro i termini della Carta di Monaco. Sono riusciti a propagare l’odio per i cinesi durante la crisi del Covid e il loro messaggio polarizzato porta gli stessi effetti contro i russi . Il giornalismo sta diventando sempre più poco professionale e militante.

Come diceva Goethe: “Quanto maggiore è la luce, tanto più scura è l’ombra”. Più le sanzioni contro la Russia sono sproporzionate, più i casi in cui non abbiamo fatto nulla mettono in evidenza il nostro razzismo e servilismo. Perché da otto anni nessun politico occidentale ha reagito agli scioperi contro la popolazione civile del Donbass?

Infine, cosa rende il conflitto in Ucraina più biasimevole della guerra in Iraq, Afghanistan o Libia? Quali sanzioni abbiamo adottato contro coloro che hanno deliberatamente mentito alla comunità internazionale per condurre guerre ingiuste, ingiustificate e assassine? Abbiamo cercato di “far soffrire il popolo americano” per averci mentito (perché è una democrazia!) prima della guerra in Iraq? Abbiamo adottato un’unica sanzione contro i paesi, le aziende o i politici che stanno fornendo armi al conflitto in Yemen, considerato il ”peggior disastro umanitario del mondo?” Abbiamo sanzionato i paesi dell’Unione Europea che praticano la tortura più abietta sul loro territorio a beneficio degli Stati Uniti?

Farsi la domanda è già rispondere… e la risposta non è bella.

______________

Jacques Baud è un ex colonnello di stato maggiore, ex membro dell’intelligence strategica svizzera, specialista dei paesi dell’Est. È stato addestrato nei servizi di intelligence americani e britannici. Ha servito come capo della politica per le operazioni di pace delle Nazioni Unite. In qualità di esperto delle Nazioni Unite sullo stato di diritto e le istituzioni di sicurezza, ha progettato e guidato la prima unità multidimensionale di intelligence delle Nazioni Unite in Sudan. Ha lavorato per l’Unione Africana ed è stato per 5 anni responsabile della lotta, presso la NATO, contro la proliferazione delle armi leggere. È stato coinvolto in discussioni con i più alti funzionari dell’esercito e dell’intelligence russi subito dopo la caduta dell’URSS. All’interno della NATO, ha seguito la crisi ucraina del 2014 e successivamente ha partecipato a programmi di assistenza all’Ucraina. È autore di numerosi libri sui servizi segreti, la guerra e il terrorismo, in particolare “Le Détournement” edito da SIGEST, “Gouverner par les fake news” , “L’affaire Navalny”. Il suo ultimo libro è “Poutine, maître du jeu?” pubblicato da Max Milò.

Fonte: The Postil