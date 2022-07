Ecuador, democrazia e lotta popolare

QUITO. Di fronte al consolidamento del governo neoliberista iniziato con Lenin Moreno, il traditore, e continuato dal banchiere Guillermo Lasso, c'è stato un enorme deterioramento del potere d'acquisto della popolazione, aggravato dalla pandemia di Covid-19. L'abbandono delle politiche pubbliche sotto la pressione del FMI ha portato come risultati importanti "risparmi" nel "deficit fiscale", accumulo fino a 10 miliardi di dollari nella riserva internazionale (assurdo in un'economia dollarizzata) e zero investimenti nel settore pubblico che compromettono seriamente la salute, l'istruzione, la sicurezza dei cittadini, le infrastrutture stradali.

A tutto questo segue una migrazione forzata che ha superato il milione di ecuadoriani (secondo i dati Onu) nel 2021 e quindi un notevole aumento delle rimesse che rasentano i 4500 miliardi di dollari. I poveri lavorano in mestieri precari, inviano i loro soldi attraverso i canali dei ricchi, e i ricchi li riesportano, esenti da tasse, nei loro spudorati centri bancari all'estero.

A loro volta, i proprietari dell'economia del paese (tra cui il banchiere Guillermo Lasso, presidente della Repubblica) hanno circa 30 miliardi di dollari in paradisi fiscali (inferni). I poveri rurali e urbani e la classe media pagano più tasse. I ricchi sono stati esonerati da molti di loro, tra cui la tassa sul deflusso di valuta estera e debiti perdonati di 4 miliardi di dollari con il Tesoro. Come ricompensa per la disoccupazione, sono aumentati gli interessi bancari a tassi di usura.

Questo breve riassunto ci offre una panoramica delle condizioni dell'inizio dello sciopero nazionale, conclusosi dopo 18 giorni di paralisi del Paese. Un anno fa, dalle mobilitazioni del 2019, la CONAIE (Confederazione delle Nazionalità Indigene dell'Ecuador) aveva presentato una lista di 10 punti da discutere con il Governo, in varie tabelle tecniche concordate. Quelle tabelle non sono mai state fornite e i punti non sono stati discussi.

Democrazia della partecipazione diretta

La Costituzione della Repubblica del 2008, nel suo capitolo IV, articolo 57, titolo 15, riconosce il diritto (ai popoli e alle nazionalità) di costruire e mantenere organizzazioni che li rappresentino, che lo Stato deve riconoscere e promuovere. Con grande precisione e pazienza, CONAIE (storica organizzazione indigena) stava consolidando e consultando le sue basi in Amazzonia, Sierra e Costa. La leadership della Confederazione, guidata da Leonidas Iza, stava generando le condizioni partecipative e democratiche in più assemblee di base, accettando e proponendo le azioni da intraprendere per raggiungere accordi che rispondano alle esigenze delle grandi maggioranze nazionali, non solo di quelle indigene. Così si è intessuta la mobilitazione, inizialmente solo indigena, che ha portato all'inizio dello sciopero nazionale, annunciato con più di un mese di anticipo, ma il Governo ha fatto orecchie da mercante pensando che il rimprovero fosse sufficiente.

Il primo giorno dello sciopero, il governo ha ordinato l'arresto del leader nazionale del CONAIE, Leonidas Iza, in un'azione confusa da parte delle Forze Armate e della Polizia Nazionale. L'illegittimità e l'illegalità dell'azione e il clamore che usciva dagli ospiti indigeni e progressisti costrinsero il loro rilascio molte ore dopo. Da quel momento in poi, il consolidamento della figura del leader e la legittimità dell'azione di mobilitazione popolare erano prevedibili. Il tessuto che è stato messo insieme dalle assemblee della comunità ha risposto in modo ordinato. Certamente ci sono state azioni violente, probabilmente molte delle quali prodotte da infiltrati (un metodo utilizzato dai servizi di intelligence di tutto il mondo) e altre come reazione alla violenza delle azioni della polizia. Una prima lezione appresa è che l'esercizio democratico (molto tipico delle comunità andine) sviluppato nelle basi ha dato enorme forza e disciplina alla mobilitazione.7

Organizzazione e trionfo dello sciopero

Conaie, così come FENOCIN e FEIDE, sono Federazioni la cui origine è diversa. Il primo è un terzo livello di organizzazioni e popoli indigeni (quindi Confederazione), il secondo anche di popoli e federazioni tra cui montubios (la costa), afro-discendenti e meticci. Il terzo è indigeno, ma di origine religiosa, sono evangelici. Tutti hanno risposto all'appello e tutti sono organizzati sulla base di esercizi democratici di assemblea comunitaria o comunale o per parrocchie. Quella che li unisce è l'opzione per i poveri (per dargli un nome) o gli interessi di classe, per essere più concreti.

La leadership di Leonida iza è una leadership di sinistra, antiliberista, si definisce mariateguista. Non credo sia necessario incasellarla in nessun altro modo, nonostante il fatto che la destra oscura la chiami Mariateguista come se questo fosse un insulto vicino al terrorismo. Leggere Mariátegui, Gramsci o Marx, farebbe molto bene almeno ai consiglieri della destra, (se arrivassero a capirlo) a quel diritto che stigmatizza il benessere della maggioranza, come fosse un crimine contro la proprietà.

È un grave errore confondere l'organizzazione sociale con il partito politico. All'interno di quelle alleanze menzionate ci sono persone di sinistra per la loro opzione politica, come Leonidas Iza, la compagna vicepresidente Nayra Chalá o altri leader. Sulla destra ci sono Lourdes Tibán, Yaku Pérez o Marlon Santi, autodefiniti dalla loro pratica e dal loro verbo.

Ciò che lo sciopero ha conquistato? Eccezionale è la riduzione del prezzo del carburante (15 centesimi per gallone in benzina di prezzo di qualità inferiore e diesel), il condono del debito nella Banca Nazionale dell'Ecuador di crediti fino a 3000 dollari, un maggiore controllo delle comunità indigene sull'estrazione petrolifera e mineraria (cioè, il rispetto della consultazione preventiva che esiste costituzionalmente e la non espansione di questi confini per l'esplorazione e lo sfruttamento, proteggendo i territori ancestrali indigeni); un aumento del cinquanta per cento nell'educazione bilingue; la costituzione di un tavolo di dialogo tecnico (per 90 giorni) per rivedere tutto il possibile per invertire le opzioni antidemocratiche e antipopolari del governo. Vedremo se questo sarà soddisfatto e il tavolo di lavoro sarà dato. Il governo non è caratterizzato dall'essere un esecutore di promesse. "Non rinunciamo al diritto alla resistenza: se non si conformano, ritorneremo a milioni", conclude il comunicato delle organizzazioni.

Il trionfo principale è stato quello di consolidare l'unità di mobilitazione dei settori indigeni e contadini delle montagne e di stabilire l'unità con i quartieri e i settori popolari delle città ma queste conquiste sono costate la vita a 6 ecuadoriani a cui si aggiungono le 11 persone della precedente disoccupazione del 2019. Stiamo parlando di 17 vite umane per conquistare un po' di democrazia o ripristinare alcuni dei diritti acquisiti in anni di lotta popolare. È così che è nella nostra America, il diritto minimo costa sangue e prigione per chi crede nella libertà, nella fraternità, nell'uguaglianza, slogan validi dalla Rivoluzione francese del 1789. Per 233 anni abbiamo combattuto per questo.

Unità per conquistare

Questa riflessione ha a che fare con la necessità di non confondere l'opzione politica con quella del movimento sociale. Tanto meno la mobilitazione sociale dovrebbe essere confusa con la difesa degli interessi di classe, con l'opzione politica elettorale.

La destra, le sue contraddizioni inter-oligarchiche, le ha risolte in Parlamento, dove si sono uniti per sostenere il presidente Lasso, in una proposta per sollevarlo dall'incarico e chiedere elezioni anticipate. Questa proposta costituzionale è stata promossa dall'UNES, il caucus parlamentare della Rivoluzione dei Cittadini.

D'altra parte, in Ecuador ci sono due grandi spazi della sinistra o del progressismo, che possono e devono convergere. Quello che viene chiamato il "correismo" che ha cercato di essere distrutto legalmente e penalmente, ma soprattutto dai media, in uno sforzo enorme guidato dai think tank americani, come nel resto dell'America Latina. Il correismo sono gruppi di persone che considerano semplicemente che Rafael Correa sia il leader da seguire, perché durante il suo governo hanno vissuto molto meglio e anche persone che appartenevano al movimento Alianza País, come opzione della Sinistra Nazionale, per la Sovranità (infatti Pais è l'acronimo di Patria e Sovranità).

L'altro grande spazio è stato occupato dal Movimento Indigeno (il settore di sinistra), dai partiti politici tradizionali della sinistra come il Partito Socialista, il Partito Comunista, il MIR, il movimento ambientalista, il movimento femminista, il LGTBIQ e altri. La contraddizione tra i due gruppi si è approfondita dalle pratiche errate del secondo governo di Rafael Correa nei rapporti con il Movimento Indigeno, nelle contraddizioni con gli ambientalisti e nelle questioni di solida discrepanza con il movimento femminista su questioni come l'aborto e la criminalizzazione di esso, per stupro.

Da parte sua, Leonidas Iza ha lanciato, nelle ultime elezioni, il "voto nullo ideologico" contro il candidato progressista Andrés Aráuz. Ciò contribuì in modo decisivo al trionfo di Guillermo Lasso. Era ideologicamente un voto per la destra.

La grande capacità della sinistra o del progressismo (dipende da quanto si vuole ampliare la politica delle alleanze elettorali) sarà quella di includere tutti coloro che sono per un'opzione di difesa della Sovranità Nazionale, multilateralismo, Patria Grande, risorse contro le transnazionali; redistribuzione della ricchezza; difesa della Natura; uguaglianza di genere; Multiculturalismo (incorporazione nelle politiche nazionali di forme di autonomia dei popoli e delle nazionalità). Cioè, un'opzione anti-neoliberista.

Tutta questa dichiarazione che aspira all'unità deve tradursi nella riconciliazione di ampi interessi di redistribuzione dell'economia, basata sulla comprensione del capitale subordinato all'essere umano e del mercato subordinato agli interessi della Nazione; incorporare la difesa delle risorse naturali e della Natura come soggetto di legge; l'equità di genere e la sconfitta del patriarcato come ideologia dominante; la Patria Grande come concetto inclusivo dell'Abya Yala e come unica via di sopravvivenza dei paesi prima del nuovo ordine geopolitico mondiale.

Ciò implica che il grande fronte ampio per le elezioni deve includere i vari partiti politici che aderiscono a questi principi, tra cui, naturalmente, la Rivoluzione Cittadina. E dico naturalmente perché non vedere in questa organizzazione elettorale, un potenziale e reale membro della sinistra, taglia lo spazio politico. Sarà necessario trovare le formule per eliminare o minimizzare le contraddizioni che questo gruppo ha con il Movimento Indigeno, con il movimento delle donne; con gli ambientalisti. Eliminare le contraddizioni e gli interessi di classe che ha al suo interno.

Sulla base di ciò che dobbiamo costruire questa ampia alleanza, basata su una profonda comprensione e militanza antimperialista, che oggi è il nemico principale e quello comune per tutti. Una comprensione della Patria Grande, non come un'aspirazione illusoria, ma come una pratica dimostrata da Chávez in poi e dalla visione bolivariana, marxiana, sandinista.

Non riconoscere la validità delle posizioni internazionali dei governi progressisti (CELAC, ALBA, UNASUR) dell'ultimo decennio è un errore che può portarci a rompere l'Unità prima della sua costruzione. La politica internazionale è portata avanti dai governi di Chávez, Kirchner, Lula, Rafael Correa, Daniel Ortega, Evo Morales, o più recentemente AMLO, senza essere impeccabili sono senza dubbio un esempio per l'America Latina, La nostra America. In questo contesto, l'eroica resistenza al blocco da parte del popolo e del governo di Cuba sono un esempio di dignità per i nostri popoli.

C'è molto da fare, molto da capire, molto da avanzare, molto anche da criticare, senza autodistruzione. La maggioranza della popolazione dell'Ecuador è per la redistribuzione della ricchezza. Ha conosciuto giorni mille volte migliori durante la Rivoluzione dei Cittadini a livello di istruzione, salute, sicurezza dei cittadini. E’ un dato di fatto che tra le principali forze politiche c'è questo movimento e nelle sue basi vanno trovate piattaforme di unità. Cadere nella propaganda nemica che vede il "correismo" come nemico principale, significa allontanarsi dalla storia di questo Paese. Un'alleanza tra i settori di sinistra del movimento indigeno e i settori di sinistra della Rivoluzione dei Cittadini può diventare una forza imbattibile, sia nelle elezioni sezionali del 2023 che nelle elezioni nazionali del 2025.