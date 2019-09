Inter, è buona la prima

È di nuovo Conte-mania nel campionato italiano. Dopo le prime tre giornate di Serie A, c’è solo una squadra in testa a punteggio pieno: l’Inter di Antonio Conte, che centra il terzo successo consecutivo battendo 1-0 in casa l’Udinese. A decidere l’incontro è Sensi, incredibilmente a segno di testa (in avvitamento) a fine primo tempo. Poi il portiere friulano si esibisce in cinque capolavori e il palo nega il gol a Politano. Gara condizionata anche dall'espulsione di de Paul per uno schiaffo a Candreva.

Spara a salve invece la Juventus, fermata sullo 0-0 al Franchi da una Fiorentina volitiva, che aspettava di giocare contro i campioni d’Italia per mettere a segno il primo punto stagionale. I viola sono pericolosi in più occasioni ma si rivelano poco cinici. La Signora gioca malissimo, ma riesce a evitare una sconfitta che avrebbe meritato. La notizia peggiore per i bianconeri viene dall’infermeria: nei 90 minuti infatti si infortunano Douglas Costa, Pjanic e Danilo.

In classifica la Juve viene clamorosamente raggiunta dal Bologna, che sale a 7 punti grazie alla vittoria in rimonta sul campo del Brescia. Il risultato è uno spettacolare 4-3: gli emiliani vanno sotto 3-1, ma riescono a ribaltare il risultato anche grazie all’espulsione di Dessena a inizio ripresa. Reti di Donnarumma (2), Bani, Cistana, Palacio e Orsolini.

Un punto sotto, a quota 6, c’è il Napoli di Ancelotti, che riscatta la bruciante sconfitta contro la Juve battendo in casa 2-0 la Sampdoria. Decide una doppietta di Mertens, che segna il secondo gol su assist di Llorente, all’esordio con la nuova maglia ed entrato in campo pochi minuti prima. Decisive anche le parate di Meret su Ferrari e Rigoni. Crisi nera per la squadra di Di Francesco, ancora a zero punti.

Brutta aria anche in casa Lazio. Per il secondo anno consecutivo i biancocelesti tornano dalla trasferta di Ferrara con una sconfitta rimediata oltre il 90esimo. Dopo essere passati in vantaggio nel primo tempo con un rigore di Immobile, gli uomini di Inzaghi - vistosamente fuori forma - scendono in campo nella ripresa scarichi e subiscono la rimonta degli avversari, a segno con Petagna e Kurtic.

Con un sonoro 4 a 2 a spese del malcapitato Sassuolo, la Roma ritrova gol e vittoria. Divertimento e paura però, perché gli emiliani hanno avuto più di una occasione per rientrare in partita, viste le svagatezze della Roma in fase di non possesso. Ad ogni modo una vittoria che fa bene ad un ambiente ancora decisamente pessimista circa l’allestimento della squadra in questo campionato.

Nel Milan torna Piatek e i rossoneri vincono a Verona proprio con un suo gol, trovando un po’ di respiro in un inizio di campionato tutt’altro che esaltante. Chiudono il quadro della giornata due vittorie in trasferta: quella dell’Atalanta a Genova (1-2 con un siluro vincente di Zapata al 95esimo) e quella del Cagliari a Parma (1-3 con doppietta di Ceppitelli e gol di Simeone).