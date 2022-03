Ucraina, la meravigliosa Europa

Quito. Solo tra il 1946 e il 2022, gli Stati Uniti hanno condotto 69 invasioni militari di altri paesi. Sono 1,10 invasioni all'anno. Tutto questo senza contare i colpi di stato che hanno sostenuto, gli interventi della CIA, gli assassinii o i tentati omicidi di leader o le donazioni di armi a gruppi paramilitari. Hanno 800 basi militari sparse in tutto il mondo e 1.000.000 circa di soldati sparsi per il pianeta, che non sono lì per decorare le piazze.

Insomma, quando si dice Imperialismo, non si inventano situazioni o nemici. Gli Stati Uniti hanno agito e agiscono come un impero. Come ha fatto Roma, la Spagna, l'Inghilterra, in quella che viene chiamata "cultura occidentale". Non hanno l'esclusiva, la storia delle civiltà ci parla di diversi imperi, in Oriente e in Occidente e persino nella nostra America. Si danno l'espansione di culture e civiltà, anche con esempi di occupazione. L'imperialismo yankee non fa eccezione.

Oggi, come umanità, ci troviamo di fronte a una crisi della cultura dominante, nei vari ordini, etici, politici, rappresentativi ed economici. Una crisi che devasta la nostra Casa. Con la Matria, con il Pianeta Terra che ci ospita. Questo devasta la nostra e altre specie. E in questo quadro, la guerra viene con noi, dalla lotta tra due clan per il primo pezzo di Mammut, o la moglie del vicino o l'uomo del vicino, ai giorni nostri. Nessun popolo, nessuna cultura è risparmiata da quel segno violento.

Siamo contro la guerra

Sì, a sinistra, nel progressismo, siamo contro la guerra. Tutte le nostre lotte sono per la pace. Per la democrazia, per le libertà collettive, per i diritti umani. In questi giorni, le grandi manifestazioni europee contro la guerra mettono in discussione la sua legittimità e rischiano di diventare esercitazioni xenofobe, perché portano le bandiere dell'Ucraina. Cioè, optano per una parte della guerra e non contro la guerra.

Dicendo che la Russia è l'aggressore e l'Ucraina la vittima, riduciamo la questione al bene e al male e perdiamo la prospettiva sui fatti storici. Sì, è vero che siamo contro la guerra, anche se riconosciamo che ci sono guerre giuste, come quelle anticoloniali, o quelle in cui la lotta di classe culmina in uno scontro militare, perché la politica si è esaurita in tutti i modi per farci sentire come popoli oppressi.

Inevitabilmente la guerra genera vittime e dalla prima guerra mondiale le vittime sono per lo più civili. I campi di battaglia sono le città e quindi i milioni di rifugiati sono bambini, uomini, donne e anziani. Non ci sono "bombe umanitarie", come le chiamava cinicamente Felipe Gonzales, quando la NATO e gli Stati Uniti bombardarono Belgrado, nella distruzione dell'ex Jugoslavia. E non voglio omettere le bombe contro Hiroshima e Nagasaki, obiettivi puramente civili. E perché due? Non era abbastanza bestiale colpirne una?

La sorpresa Europa

In pochissimo tempo i governi europei, i loro media statali (BBC, DW, RAI, RFI) i loro parlamenti, hanno optato per l'autoritarismo. Una scelta assolutamente inaspettata. Non avremmo mai pensato che sarebbero andati a una tale velocità per passare dalla parte del militarismo e degli atteggiamenti dittatoriali. Il peso delle posizioni xenofobe sta guadagnando spazio a una velocità incredibile. Ci sono prove molto tristi come l'Università di Cordoba in Spagna, il cui Rettore, José Carlos Gómez Villamandos, Presidente della Conferenza dei Rettori delle Università spagnole, annuncia una rottura con le università e i professori di Cuba o dell'Iran, se non parlano contro la Russia. Nello spazio accademico del dibattito e della libertà di opinione.

Un tragico esempio che ci riporta all'oscurantismo dell'Inquisizione. A questo si aggiunge il tentativo dell'Università Italiana di Milano-Bicocca che voleva eliminare un corso di letteratura su Dostoevskij. O la sospensione dei brani di Čajkovskij nell'Orchestra Filarmonica di Zagabria. O il direttore russo dell'Orchestra Filarmonica di Monaco che ha avuto diversi contratti annullati per non voler parlare contro la Russia.

Al soprano Anna Netrebko, che ha avuto alcune esibizioni all'Opera di Stato bavarese, è stato chiesto di fare lo stesso e, sebbene abbia rilasciato una dichiarazione che respinge la guerra, si ha voluto precisare come "costringere gli artisti e qualsiasi personaggio pubblico a esprimere pubblicamente le loro opinioni politiche e condannare la loro patria è inaccettabile". Queste parole gli sono valse la cancellazione delle sue esibizioni a Monaco, Milano e Zurigo. "

C’è il Comitato Olimpico Internazionale che vieta agli atleti paralimpici russi di competere a Pechino e per non parlare dei mafiosi della FIFA che fanno barbarie con i contratti dei giocatori russi nei club europei. Come dice Ignacio Ramonet, siamo in presenza di un “iperconflitto ibrido che per il momento, nel suo elemento militare si sta sviluppando in un teatro concreto e locale: il territorio dell'Ucraina. Ma su tutti gli altri fronti – politico, economico, finanziario, monetario, commerciale, mediatico, digitale, culturale, sportivo, spaziale, ecc. – è diventata una guerra globale e totale. (Le Monde Diplomatique in spagnolo, venerdì 4 marzo 2022). E a questo dobbiamo aggiungere il carattere razzista e xenofobo, che rafforzerà il nazifascismo che i gruppi paramilitari ucraini proclamano e replicano i loro coetanei in Europa.

Vediamo che in pochi giorni l'Europa ha rilasciato ciò che conteneva. La vocazione autoritaria e militarista, che al di sopra di ogni istituzionalità e costruzione delle sue strutture giuridiche, è alla base della pericolosissima subordinazione agli interessi del grande capitale. La libertà di stampa, i diritti dei cittadini, lo Stato di diritto non valgono la pena. Al di sopra di questo ci sono gli interessi dei proprietari, che non solo gestiscono la loro economia, ma i cuori e le menti dei loro leader e governi. A lungo preparato dagli Stati Uniti e dal suo braccio armato europeo, la NATO, ha avuto la risposta che si aspettavano e non allontana il sospetto che l'urgenza di Biden sia legata agli interessi di Hunter Biden, suo figlio, boss nella compagnia ucraina di gas, Burisma.

La Russia deve uscirne

Si può valutare se il governo russo abbia preso la decisione giusta o se si sia semplicemente lasciato trascinare nella provocazione. Questa è una battaglia intercapitalista per la riorganizzazione delle forze. Confronto tra Cina e Stati Uniti; ruolo dei BRICS (Brasile, Russia, India, Cina e Sud Africa); Germania e Francia che volevano migliorare le relazioni con la Russia e trarre benefici da un approccio più razionale alla Via della Seta cinese. Quella russa la possiamo chiamare una "risposta contro-egemonica", usando i termini del leader ecuadoriano, Paúl Almeida. Perché questa è la natura della risposta e, se non porta all'uso di armi nucleari, tutti i paesi risentiranno di questa guerra. Alcuni, i produttori di materie prime, ne trarranno beneficio. Altri, importatori di alimenti e gas, saranno colpiti. I nostri popoli, come sempre, saranno i paganti.

La Russia non sarà sconfitta dalle misure di blocco economico, come Cuba non lo è stata (il Davide contro Golia che ha resistito a 60 anni di blocco), come non lo è stato il Nicaragua Sandinista, o il Venezuela chavista. L’impatto delle sanzioni su Mosca a Russia lo sarà relativo, avendo preparato in anticipo le contromosse d’intesa con la Cina e molti altri vicini. Putin è un leader con le zanne affilate, militarmente, politicamente ed economicamente e, anche se per il momento il blocco di carte, conti, meccanismi Swift potrebbe colpire, a medio termine sarà assorbito e risolto.

Non c'è volontà politica di ricerca della pace da parte degli Stati Uniti e dell'Unione europea: se ci fosse non sarebbe armare l'Ucraina, finanziare la guerra o, peggio, facilitare l'arrivo di mercenari o appaltatori a spese dei contribuenti. I mercenari sono i peggiori della feccia militare, al servizio delle compagnie private che hanno il "potere" di non rispettare le regole minime della guerra. Il Presidente Zelensky, la NATO, l'Unione europea, non riparano spese o danni al popolo ucraino portando mercenari. L'obiettivo militare della NATO e degli Stati Uniti appare quello di impantanare la guerra per un lungo periodo che avrà costi enormi tra la popolazione civile.

La Russia dal canto suo dovrà scegliere se seguire la strada della guerra o trovare formule negoziali che le consentano di uscirne senza ulteriori costi politici o sofferenze tra la popolazione civile dell'Ucraina. Un cessate il fuoco deve essere imposto, con le condizioni di mantenere l'Ucraina come spazio neutrale e con gli Stati Uniti che accettano nuove relazioni con Cina e Russia.

Tutto questo colpisce e purtroppo la politica estera irregolare degli Stati Uniti e dei suoi seguaci dell'Unione Europea, ci mette nelle mani, molto probabilmente, di un Donald Trump rafforzato e di una destra fascista e autoritaria in Europa, come VOX in Spagna. Come la storia ci insegna, il grande capitale opta per il bastone in tempi di grande crisi.

Ancora una volta vincere le strade e tutte le elezioni in Nostra America, espandendo le conquiste popolari e democratiche contro la destra e le lumpen-oligarquias. Non lasciatevi ingannare dai canti delle sirene dell'Impero che da un lato dialoga con Maduro e dall'altro dichiara la Colombia come suo partner strategico della NATO nel nostro Continente. Le strade e la democrazia sono la nostra scelta.