I villeggianti

Uno spaccato di vita familiare, quello raccontato da Valeria Bruni Tedeschi, la quale firma la regia de I villeggianti. Una grande e bella proprietà in Costa Azzurra. Un posto che sembra essere fuori dal tempo e protetto dal mondo. Anna arriva con sua figlia per qualche giorno di vacanza. In mezzo alla sua famiglia, ai loro amici e al personale di servizio, Anna deve gestire la sua recente separazione e la scrittura del suo prossimo film. Dietro le risate, la rabbia, i segreti, nascono rapporti di supremazia, paure e desideri.

Ed è ancora una volta la famiglia (forse quella della regista?) ad essere messa al centro, ad essere scavata e mostrata, anche nei lati più ossessivi e turbolenti.

Un modo di fare cinema, quello di Valera Bruni Tedeschi, quasi psicanalitico. Come se il grande schermo fosse per lei un aiuto per rimettere in ordine pezzi della sua esistenza, ed andare oltre. Parlare della vita in generale, dei rapporti umani, spesso difficili e ingarbugliati, con una leggerezza tipica della commedia, che si intreccia però a un profondità di pensiero mai scontata.

E' la vita nella sua pienezza e turbolenza quella raccontata nel film che, anche se presenta più di una sbavatura, riesce a far ridere anche del proprio dolore e a guardare verso il futuro.

I villeggianti (Francia 2018)

REGIA: Valeria Bruni Tedeschi

ATTORI: Valeria Bruni Tedeschi, Yolande Moreau, Noémie Lvovsky, Pierre Arditi, Valeria Golino, Laurent Stocker, Bruno Raffaelli, Marisa Borini, Riccardo Scamarcio, Stefano Cassetti

DISTRIBUZIONE: Lucky Red