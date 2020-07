Bombshell, La voce dello scandalo

Un film al femminile quello firmato da Jay Roach, Bombshell, La voce dello scandalo. Charlize Theron, Nicole Kidman e Margot Robbie interpretano una storia tratta da eventi realmente accaduti. Il film racconta l’incredibile vicenda delle donne che hanno spodestato l’uomo che ha contribuito a creare il più potente e controverso impero dei media di tutti i tempi, Fox News. Uno straordinario ritratto delle scelte coraggiose di tre donne, molto differenti tra loro, che decidono di lottare contro un sistema di potere e di abusi, che vigeva indisturbato.

La miccia è stata accesa nell’estate del 2016 da Gretchen Carlson, un tempo leale e vivace co-conduttrice dell’influente programma “Fox & Friends”. Quando, subito dopo il suo licenziamento, Carlson sfida il capo di Fox News, Roger Ailes, con una causa per molestie sessuali, in molti pensavano che ne sarebbe rimasta schiacciata. Dopo tutto, Ailes era l’intoccabile padrone del mondo dei media, pronto a usare la sua influenza e le sue risorse per sconfiggere qualsiasi avversario.

Invece, quello che è successo dopo, ha avuto ripercussioni in tutto il mondo. In soli 16 giorni di fuoco, Ailes è stato il protagonista di una delle più eclatanti e rovinose cadute dai piani alti di una grande azienda, incapace di resistere alla forza delle tante donne che si sono fatte avanti con le loro storie, tra le quali, Megyn Kelly, la giornalista star della Fox News.

Ma la questione non riguardava solo le donne della Fox. Quello che è successo in quelle due settimane – quando Gretchen Carlson, Megyn Kelly e le donne della Fox hanno lanciato il segnale della necessità di un cambiamento culturale - è diventato il segno precursore di un movimento distintivo della nostra epoca.

Appena un anno dopo, nell’ottobre del 2017, il New York Times avrebbe raccontato le tante accuse contro un gigante del mondo dello spettacolo, Harvey Weinstein; una vicenda che avrebbe acceso gli animi e trasformato il pre-esistente e piccolo movimento del #MeToo, in un fenomeno globale di massa. In quel momento è apparso chiaro che il codice del silenzio che vigeva in molti luoghi di lavoro sarebbe stato spazzato via in ogni settore.

Un film che interpreta bene il sentimento di un'epoca e di un movimento al femminile che, però, punta a essere al di la di tutto un'occasione per riflettere sui diritti delle persone in quanto tali.

Bombshell, La voce dello scandalo (Usa 2020)

Regia: Jay Roach

Cast: Charlize Theron, Nicole Kidman, John Lithgow, Margot Robbie

Sceneggiatura: Charles Randolph

Direttore della fotografia: Barry Ackroyd Bsc

Montaggio: Jon Poll