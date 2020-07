Il Campionato è finito

I giornalisti di Sky e Dazn non lo ammetteranno mai, perché hanno un prodotto da vendere, ma la verità è che questo estenuante torneino estivo ha già esaurito ogni motivo d’interesse. A meno di non appassionarsi alla scalata dell’Atalanta verso il secondo posto o alla lotta salvezza fra Genoa e Lecce, i verdetti principali sono scritti e la maggior parte delle partite è inguardabile.

La Juventus, diciamolo serenamente, è campione d’Italia per la nona volta consecutiva. Visto il crollo della Lazio – che non si regge in piedi – alcune anime pie hanno cercato di tenere in vita il pathos favoleggiando di una possibile rimonta atalantina. Sabato sera, però, i due rigori con cui Cristiano Ronaldo ha pareggiato due volte la partita contro la Dea hanno spazzato via anche questa fantasia estrema e un po’ patetica.

La Signora è prima con otto punti di vantaggio sulla seconda, che – incredibilmente – è ancora la Lazio, reduce da tre sconfitte consecutive, una più brutta dell’altra (l’ultima per 2-1 in casa contro il Sassuolo). Dal rientro a giugno, la quadra di Inzaghi, che veniva da una striscia d’imbattibilità lunga più d’un girone, ha perso 4 partite su 6. Di rado si è vista una squadra subire una debacle fisica così completa: fatta eccezione per Lazzari, che correrebbe anche su Marte, nessuno dei calciatori biancocelesti è in uno stato di forma adeguato al calcio professionistico.

Questa sera l’Inter, impegnata contro il Torino, ha l’occasione di scavalcare nuovamente l’Atalanta e di agganciare proprio la Lazio in seconda posizione.

Tra le partite della domenica, da segnalare il pari (2-2) del Milan con il Napoli e il 2-0 del Genoa sulla Spal, con Pandev e Schöne che firmano la prima vittoria rossoblù dalla ripresa. I ferraresi sono sempre più ultimi con 19 punti, mentre il Grifone si rilancia a quota 27, portandosi a una sola lunghezza dal Lecce.