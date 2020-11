Campionato, la Champions al contrario

Chi aveva vinto in Champions League - Juventus, Atalanta e Lazio - ha vissuto una giornata da incubo in Campionato. Chi invece aveva perso nel turno europeo, l’Inter, ha stravinto in Serie A, nonostante l’impegno fosse sulla carta il più difficile.

Partiamo proprio da qui, dal 3-0 con cui i nerazzurri liquidano la squadra rivelazione di questa prima parte di stagione, il Sassuolo. Il riscatto degli uomini di Conte porta le firme di due dei giocatori più contestati: Sanchez (al secondo gol consecutivo) e Gagliardini. In mezzo, autogol di Chiriches su tiro di Vidal (il più disastroso in Europa). Conte cambia modulo, rinuncia al trequartista e riequilibra il centrocampo: la chiave della vittoria in buona parte sta qui.

Tra le deluse, si salva dalla sconfitta solo la Juventus, che però non può non considerare disastroso il pareggio ottenuto sul campo del Benevento. Con Cristiano Ronaldo lasciato a casa a riposare, i bianconeri scendono subito di livello. Ai campioni d’Italia non basta il gol di Morata (che poi si fa espellere). Dybala spreca la palla del raddoppio e i campani trovano il pari prima dell'intervallo con Letizia. Le partite pareggiate con squadre di bassa classifica fanno squillare l’allarme a Vinovo. Senza CR7 le cose si complicano non poco.

La Roma, piuttosto incerottata, rimedia una pesante sconfitta per 4 a 0 da un Napoli che pure non ha fatto nulla di straordinario, a parte il quarto gol di Politano, autentica perla calcistica nello stadio che prenderà il nome del più grande di tutti i tempi. La squadra di Fonseca interrompe così il suo cammino che fino a ieri l'aveva vista mai sconfitta in campionato (a parte le decisioni del giudice sportivo).

Molto male anche la Lazio, surclassata all’Olimpico dall’Udinese. Inzaghi sceglie male la formazione, regalando il centrocampo agli avversari, e la sua squadra va sotto di tre gol (Arslan, Pussetto e Forestieri), per poi tentare l’ennesima rimonta. Stavolta però il rigore trasformato da Immobile non basta. Sconfitta terapeutica.

Giornata da dimenticare anche per l’Atalanta, che dopo aver vinto a Liverpool perde in casa contro il Verona. Decidono la gara un rigore di Veloso e un contropiede perfetto di Zaccagni. Tre gare senza vittoria in campionato per la squadra di Gasperini, che si vede superare in classifica proprio dai veneti.

Continua invece la cavalcata del Milan, vittorioso per 2-0 sulla Fiorentina con un gol di Romagnoli e un rigore di Kessie, che poi si fa parare da Dragowski un secondo penalty. Pali di Vlahovic e Calhanoglu.

In attesa di Torino- Sampdoria (18.30) e Genoa-Parma (20.45), chiudono il quadro del turno di campionato, si registra la vittoria di misura del Bologna sul Crotone e il pareggio per 2-2 fra Cagliari e Spezia.