La situazione militare in Ucraina/2

Parte seconda: La guerra

In qualità di ex capo dell’ intelligence strategico svizzero per le forze del Patto di Varsavia, osservo con tristezza, ma non con stupore, che i nostri servizi non sono più in grado di comprendere la situazione militare in Ucraina. Gli autoproclamati “esperti” che sfilano sui nostri schermi trasmettono instancabilmente le stesse informazioni modulate dall’affermazione che la Russia – e Vladimir Putin – sono irrazionali. Si rende necessario fare un passo indietro.

1. Lo scoppio della guerra

Da novembre 2021, gli americani hanno costantemente minacciato un’invasione russa dell’Ucraina. Tuttavia, gli ucraini non sembravano essere d’accordo. Perchè no?

Dobbiamo tornare al 24 marzo 2021. Quel giorno, Volodymyr Zelensky ha emesso un decreto per la riconquista della Crimea e ha iniziato a schierare le sue forze nel sud del Paese. Allo stesso tempo, sono state condotte diverse esercitazioni NATO tra il Mar Nero e il Mar Baltico, accompagnate da un aumento significativo dei voli di ricognizione lungo il confine russo. La Russia ha quindi condotto diverse esercitazioni per testare la prontezza operativa delle sue truppe e per dimostrare che stava seguendo l’evoluzione della situazione.

Le cose si sono calmate fino a ottobre-novembre con la fine delle esercitazioni ZAPAD 21, i cui movimenti di truppe sono stati interpretati come un rinforzo per un’offensiva contro l’Ucraina. Tuttavia, anche le autorità ucraine hanno confutato l’idea dei preparativi russi per una guerra e Oleksiy Reznikov, ministro della Difesa ucraino, ha affermato che non c’erano stati cambiamenti al confine dalla primavera.

In violazione degli accordi di Minsk, l’Ucraina stava conducendo operazioni aeree nel Donbass utilizzando droni, incluso almeno un attacco contro un deposito di carburante a Donetsk nell’ottobre 2021. Lo ha notato la stampa americana, ma non quella europea; e nessuno ha condannato queste violazioni.

Nel febbraio 2022 gli eventi sono precipitati. Il 7 febbraio, durante la sua visita a Mosca, Emmanuel Macron ha riaffermato a Vladimir Putin il suo impegno per gli Accordi di Minsk, impegno che avrebbe ripetuto dopo all’incontro con Volodymyr Zelensky il giorno successivo. Ma l’11 febbraio, a Berlino, dopo nove ore di lavoro, si è conclusa, senza alcun risultato concreto, la riunione dei consiglieri politici dei leader del “Formato Normandia”: gli ucraini si sono comunque rifiutati di applicare gli Accordi di Minsk , apparentemente sotto la pressione del Stati Uniti. Vladimir Putin ha osservato che Macron aveva fatto promesse vuote e che l’Occidente non era pronto a far rispettare gli accordi, come faceva da otto anni.

I preparativi ucraini nella zona di contatto sono continuati. Il parlamento russo si allarmò; e il 15 febbraio chiese a Vladimir Putin di riconoscere l’indipendenza delle Repubbliche, cosa che lui si rifiutò di fare.

Il 17 febbraio, il presidente Joe Biden ha annunciato che la Russia avrebbe attaccato l’Ucraina nei giorni successivi. Come ha fatto a saperlo? È un mistero. Ma dal 16, i bombardamenti di artiglieria contro la popolazione del Donbass sono aumentati drammaticamente, come mostrano i rapporti quotidiani degli osservatori dell’OSCE. Naturalmente, né i media, né l’Unione Europea, né la NATO, né alcun governo occidentale reagisce o interviene. Si dirà in seguito che questa è disinformazione russa. Sembra infatti che l’Unione Europea e alcuni Paesi abbiano deliberatamente taciuto sul massacro della popolazione del Donbass, sapendo che ciò avrebbe provocato un intervento russo.

Allo stesso tempo, ci sono state segnalazioni di sabotaggi nel Donbass. Il 18 gennaio, i combattenti del Donbass hanno intercettato sabotatori, che parlavano polacco ed erano equipaggiati con equipaggiamento occidentale e che stavano cercando di creare incidenti chimici a Gorlivka . Avrebbero potuto essere mercenari della CIA , guidati o “consigliati” da americani e composti da combattenti ucraini o europei, per compiere azioni di sabotaggio nelle Repubbliche del Donbass.

Infatti, già dal 16 febbraio Joe Biden sapeva che gli ucraini avevano iniziato a bombardare la popolazione civile del Donbass, mettendo Vladimir Putin di fronte a una scelta difficile: aiutare militarmente il Donbass e creare un problema internazionale, oppure restare a guardare il popolo di lingua russa del Donbass venire schiacciato.

Se avesse deciso di intervenire, Putin avrebbe potuto invocare l’obbligo internazionale di “Responsibility To Protect” (R2P). Ma sapeva che qualunque fosse la sua natura o portata, l’intervento avrebbe innescato una tempesta di sanzioni. Pertanto, sia che l’intervento russo fosse limitato al Donbass o fosse andato oltre per fare pressione sull’Occidente per lo status dell’Ucraina, il prezzo da pagare sarebbe stato lo stesso. Questo è quanto ha spiegato nel suo discorso del 21 febbraio.

Quel giorno acconsentì alla richiesta della Duma e riconobbe l’indipendenza delle due Repubbliche del Donbass e, allo stesso tempo, firmò con loro trattati di amicizia e assistenza.

Il bombardamento dell’artiglieria ucraina sulla popolazione del Donbass è continuato e, il 23 febbraio, le due Repubbliche hanno chiesto assistenza militare alla Russia. Il 24 febbraio Vladimir Putin ha invocato l’articolo 51 della Carta delle Nazioni Unite, che prevede l’assistenza militare reciproca nel quadro di un’alleanza difensiva.

Per rendere l’intervento russo totalmente illegale agli occhi del pubblico abbiamo deliberatamente nascosto il fatto che la guerra è effettivamente iniziata il 16 febbraio. L’esercito ucraino si stava preparando ad attaccare il Donbass già nel 2021, come alcuni servizi di intelligence russi ed europei erano ben consapevoli.

Nel suo discorso del 24 febbraio Vladimir Putin ha dichiarato i due obiettivi della sua operazione: “smilitarizzare” e “denazificare” l’Ucraina. Quindi, non si tratta di impossessarsi dell’Ucraina, e nemmeno, presumibilmente, di occuparla; e non certo di distruggerla.

Da quel momento in poi la nostra visibilità sull’andamento dell’operazione è limitata: i russi hanno un’ottima sicurezza delle operazioni (OPSEC) e non si conoscono i dettagli della loro pianificazione. Ma abbastanza rapidamente, l’andamento dell’operazione ci permette di capire come gli obiettivi strategici sono stati tradotti sul piano operativo.

Demilitarizzazione:

distruzione al suolo dell’aviazione ucraina, dei sistemi di difesa aerea e delle capacità di ricognizione; neutralizzazione delle strutture di comando e intelligence (C3I), nonché delle principali rotte logistiche in profondità nel territorio; accerchiamento del grosso dell’esercito ucraino ammassato nel sud-est del paese.

Denazificazione:

distruzione o neutralizzazione di battaglioni di volontari operanti nelle città di Odessa, Kharkov e Mariupol, nonché in varie strutture del territorio.

2. Demilitarizzazione

L’offensiva russa è stata condotta in un modo molto “classico”. Inizialmente, come avevano fatto gli israeliani nel 1967, con la distruzione a terra dell’aviazione nelle primissime ore. Poi, si assiste ad una progressione simultanea lungo più assi secondo il principio dell’“acqua che scorre”: avanzare ovunque dove la resistenza fosse debole e lasciare le città (molto impegnative in termini di truppe) per dopo. Nel nord, la centrale di Chernobyl è stata immediatamente occupata per prevenire atti di sabotaggio. Le immagini dei soldati ucraini e russi che sorvegliano insieme l’impianto ovviamente non vengono mostrate.

L’idea che la Russia stia cercando di conquistare Kiev, la capitale, per eliminare Zelensky, viene tipicamente dall’Occidente: è quello che hanno fatto in Afghanistan, Iraq, Libia e quello che volevano fare in Siria con l’aiuto dell’ISIS. Ma Vladimir Putin non ha mai avuto intenzione di sparare o rovesciare Zelensky. Invece, la Russia cerca di mantenerlo al potere spingendolo a negoziare, circondando Kiev. Finora si era rifiutato di attuare gli accordi di Minsk. Ma ora i russi vogliono ottenere la neutralità dell’Ucraina.

Molti commentatori occidentali sono rimasti sorpresi dal fatto che i russi abbiano continuato a cercare una soluzione negoziata mentre conducevano operazioni militari. La spiegazione sta nella prospettiva strategica russa fin dall’era sovietica. Per l’Occidente, la guerra inizia quando finisce la politica. Tuttavia, l’approccio russo segue un’ispirazione Clausewitziana: la guerra è la continuità della politica e ci si può muovere fluidamente dall’una all’altra, anche durante il combattimento. Questo permette di creare pressione sull’avversario e spingerlo a negoziare.

Da un punto di vista operativo, l’offensiva russa è stata un esempio nel suo genere: in sei giorni i russi si impadronirono di un territorio grande quanto il Regno Unito, con una velocità di avanzamento maggiore di quella raggiunta dalla Wehrmacht nel 1940.

Il grosso dell’esercito ucraino è stato dispiegato nel sud del paese in preparazione di una grande operazione contro il Donbass. Ecco perché le forze russe sono riuscite ad accerchiarlo dall’inizio di marzo nel “calderone” tra Slavyansk, Kramatorsk e Severodonetsk, con una spinta da est attraverso Kharkov e un’altra da sud dalla Crimea. Le truppe delle repubbliche di Donetsk (DPR) e Lugansk (LPR) stanno completando le forze russe con una spinta da est.

In questa fase, le forze russe stanno lentamente stringendo il laccio, ma non sono più sotto pressione. Il loro obiettivo di smilitarizzazione è quasi raggiunto e le restanti forze ucraine non hanno più una struttura di comando operativa e strategica.

Il “rallentamento” che i nostri “esperti” attribuiscono alla scarsa logistica è solo la conseguenza del raggiungimento dei propri obiettivi. La Russia non sembra voler impegnarsi in un’occupazione dell’intero territorio ucraino. Sembra infatti che la Russia stia cercando di limitare la sua avanzata al confine linguistico del Paese.

I nostri media parlano di bombardamenti indiscriminati contro la popolazione civile, soprattutto a Kharkov, e le immagini dantesche vengono trasmesse in loop. Tuttavia, Gonzalo Lira, latinoamericano che vive lì, ci presenta una città tranquilla il 10 marzo e l’11 marzo . È vero che è una grande città e non vediamo tutto, ma questo sembra indicare che non siamo in una guerra totale come ci mostrano continuamente sui nostri schermi.

Quanto alle Repubbliche del Donbass, hanno “liberato” i propri territori e combattono nella città di Mariupol.

3. Denazificazione

In città come Kharkov, Mariupol e Odessa, la difesa è fornita dalle milizie paramilitari. Sanno che l’obiettivo della “denazificazione” è rivolto principalmente a loro.

Per un aggressore in un’area urbanizzata, i civili sono un problema. Per questo la Russia sta cercando di creare corridoi umanitari per svuotare le città dei civili e lasciare solo le milizie, per combatterle più facilmente.

Al contrario, queste milizie cercano di trattenere i civili nelle città per dissuadere l’esercito russo dal combattere lì. Questo è il motivo per cui sono riluttanti a implementare questi corridoi e fanno di tutto per garantire che gli sforzi russi non abbiano successo: possono usare la popolazione civile come “scudi umani”. I video che mostrano civili che cercano di lasciare Mariupol, picchiati dai combattenti del reggimento Azov sono ovviamente censurati con attenzione qui.

Su Facebook, il gruppo Azov era considerato nella stessa categoria dello Stato Islamico e soggetto alla “politica su individui e organizzazioni pericolose” della piattaforma. Era quindi vietato glorificarlo e sistematicamente banditi i “post” che gli fossero favorevoli. Ma il 24 febbraio Facebook ha cambiato la sua politica e ha consentito i post favorevoli alla milizia . Con lo stesso spirito, a marzo, la piattaforma autorizzata, negli ex paesi dell’Est, chiede l’ uccisione di soldati e dirigenti russi . Questo per quanto riguarda i valori che ispirano i nostri leader, come vedremo.

I nostri media diffondono un’immagine romantica della resistenza popolare. È questa immagine che ha portato l’Unione Europea a finanziare la distribuzione di armi alla popolazione civile. Questo è un atto criminale. Nella mia qualità di capo della dottrina del mantenimento della pace all’ONU, ho lavorato sulla questione della protezione dei civili. Abbiamo scoperto che la violenza contro i civili è avvenuta in contesti molto specifici. In particolare, quando le armi abbondano e non ci sono strutture di comando.

Queste strutture di comando sono l’essenza degli eserciti: la loro funzione è quella di incanalare l’uso della forza verso un obiettivo. Armando i cittadini in modo casuale, come avviene attualmente, l’UE li sta trasformando in combattenti, con l’effetto conseguente di renderli potenziali bersagli. Inoltre, senza comando, senza obiettivi operativi, la distribuzione delle armi porta inevitabilmente a regolamenti di conti, banditismo e azioni più micidiali che efficaci. La guerra diventa una questione di emozioni. La forza diventa violenza. È quanto accaduto a Tawarga (Libia) dall’11 al 13 agosto 2011, dove 30mila neri africani sono stati massacrati con armi paracadutate (illegalmente) dalla Francia. A proposito, il Royal Institute for Strategic Studies (RUSI) britannico non vede alcun valore aggiunto in queste consegne di armi.

Inoltre, consegnando armi a un paese in guerra, ci si espone a essere considerati belligeranti. Gli attacchi russi del 13 marzo 2022 contro la base aerea di Mykolayev seguono gli avvertimenti russi secondo cui le spedizioni di armi sarebbero state trattate come obiettivi ostili.

L’UE sta ripetendo la disastrosa esperienza del Terzo Reich nelle ultime ore della battaglia di Berlino. La guerra deve essere lasciata ai militari e quando una parte ha perso, deve semplicemente ammetterlo. E se deve esserci resistenza, deve essere guidata e strutturata. Ma stiamo facendo esattamente il contrario: stiamo spingendo i cittadini ad andare a combattere e, allo stesso tempo, Facebook autorizza gli appelli per l’omicidio di soldati e leader russi. Questo per quanto riguarda i valori che ci ispirano.

Alcuni servizi di intelligence vedono questa decisione irresponsabile come un modo per usare la popolazione ucraina come carne da cannone per combattere la Russia di Vladimir Putin. Questo tipo di decisione omicida avrebbe dovuto essere lasciata ai colleghi del nonno di Ursula von der Leyen. Sarebbe stato meglio impegnarsi in trattative e ottenere così garanzie per la popolazione civile che aggiungere benzina sul fuoco. È facile essere combattivi con il sangue degli altri.

4. L’ospedale di maternità di Mariupol

È importante capire in anticipo che non è l’esercito ucraino a difendere Marioupol, ma la milizia Azov, composta da mercenari stranieri.

Nella sua sintesi della situazione del 7 marzo 2022, la missione russa delle Nazioni Unite a New York ha dichiarato che “i residenti riferiscono che le forze armate ucraine hanno espulso il personale dall’ospedale pediatrico n. 1 della città di Mariupol e hanno allestito un punto di tiro all’interno della struttura”.

L’8 marzo, il media indipendente russo Lenta.ru , ha pubblicato la testimonianza di civili di Marioupol che hanno raccontato che l’ospedale di maternità è stato preso in consegna dalla milizia del reggimento Azov, e che hanno scacciato gli occupanti civili minacciandoli con le loro armi. Hanno confermato le dichiarazioni dell’ambasciatore russo di poche ore prima.

L’ospedale di Mariupol occupa una posizione dominante, perfettamente adatta per l’installazione di armi anticarro e per l’osservazione. Il 9 marzo, le forze russe hanno colpito l’edificio. Secondo la CNN , 17 persone sono rimaste ferite, ma le immagini non mostrano vittime nell’edificio e non ci sono prove che le vittime menzionate siano legate a questo attacco. Si parla di bambini, ma in realtà non c’è niente. Questo può essere vero, ma potrebbe anche non essere vero. Ciò non impedisce ai leader dell’UE di considerare questo come un crimine di guerra . E questo permette a Zelensky di chiedere una no-fly zone sull’Ucraina.

In realtà, non sappiamo esattamente cosa sia successo. Ma la sequenza degli eventi tende a confermare che le forze russe hanno colpito una posizione del reggimento Azov e che il reparto maternità era allora libero da civili.

Il problema è che le milizie paramilitari che difendono le città sono incoraggiate dalla comunità internazionale a non rispettare i costumi della guerra. Sembra che gli ucraini abbiano riproposto lo scenario dell’ospedale di maternità di Kuwait City nel 1990, totalmente allestito dalla ditta Hill & Knowlton per 10,7 milioni di dollari per convincere il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite a intervenire in Iraq per l’operazione Desert Shield/Storm .

I politici occidentali hanno accettato attacchi civili nel Donbass per otto anni, senza adottare alcuna sanzione contro il governo ucraino. Siamo entrati da tempo in una dinamica in cui i politici occidentali hanno accettato di sacrificare il diritto internazionale per il loro obiettivo di indebolire la Russia.

Fonte: The Postil