Inter, la crisi è conclamata

In meno di una settimana l’Inter ha perso tre volte: una in Coppa Italia, ai rigori contro la Lazio, e due in Campionato, contro Torino e Bologna. L’ultima sconfitta in ordine di tempo è la più grave e mette il timbro sullo stato di crisi nerazzurro. In casa, contro una delle squadre più deboli della Serie A, gli uomini di Spalletti erano chiamati a una prova d’orgoglio dopo le ultime prestazioni deludenti. Invece nulla: ormai sono 300 minuti consecutivi che l’Inter non riesce a segnare un gol su azione.

I problemi più vistosi sono a centrocampo, dove il tecnico toscano si affida nuovamente a Nainggolan (nemmeno lontano parente del giocatore che fu alla Roma) e a Perisic (rimasto a Milano controvoglia e già con cuore e portafogli residente a Londra). A dare la misura della disperazione spallettiana è però l’inserimento di Ranocchia (debuttante in A quest’anno) in versione attaccante a 12 minuti dalla fine.

Non fosse per l’Inter, la 22esima giornata di questo Campionato passerebbe alla storia per l’incredibile 3-3 fra Juventus e Parma. Dopo l’eliminazione in Coppa Italia contro l’Atalanta (e l’ennesimo flop per l’appuntamento con l’agognato triplete, che anche quest’anno è svanito), i bianconeri frenano di nuovo: Cristiano Ronaldo timbra ancora il cartellino con una doppietta, ma la difesa (inedita) si fa sorprendere e la squadra di D’Aversa pareggia al 93’. La buona notizia per i campioni d’Italia è che Bonucci e Chiellini dovrebbero rientrare contro l’Atletico. La cattiva è che si è infortunato Bernardeschi.

Il passo falso juventino non basta certamente a parlare di Campionato riaperto, ma il Napoli fa comunque la sua parte: batte 3-0 la Sampdoria e si riporta a -9 dalla capolista. A decidere la sfida del San Paolo sono Milik, Insigne e Verdi. Niente record in solitaria per l'ex Quagliarella, che interrompe a 11 la striscia di partite consecutive a segno (primato condiviso con Batistuta versione 1994).

Nel posticipo serale Roma e Milan pareggiano 1 a 1. La Roma sembra non riuscire a riprendersi dalla terribile mazzata di Coppa Italia e il Milan, pure in risalita, per ora si aggrappa a Piontek, nuovo bomber di razza strappato al Genoa per una cifra tutto sommato modesta. La curva sud dell’Olimpico, sede della tifoseria organizzata, ha lasciato lo stadio per protesta. L’assenza della proprietà e le scelte poco felici di Monchi, i dubbi su Di Francesco, sono la sintesi dei problemi che attanagliano la squadra giallorossa e difficilmente potranno essere affrontati senza un cambio deciso di rotta da parte della proprietà.

Della sconfitta della Samp (33 punti) non approfitta la Fiorentina (31 pt), che sul campo dell’Udinese non va oltre l’1-1. I padroni di casa vanno avanti con Larsen al 55esimo, ma dieci minuti dopo una gran botta di Fernades ristabilisce il pari.

Male anche il Torino, che rimane appaiato alla Fiorentina in classifica dopo il pareggio per 0-0 sul campo della Spal. Poco spettacolo, molti falli ed espulsione di Nkoulou.

In attesa di Frosinone-Lazio (ore 19) e Cagliari-Atalanta (ore 21), chiude il quadro della giornata il pareggio per 2-2 fra Empoli e Chievo: Giaccherini e Stepinski lanciano i veneti, ma Caputo firma la doppietta della rimonta e salva Iachini.