Leonardo Cinquecento

Il mito di Leonardo Da Vinci viene celebrato al cinema, con il film firmato da Francesco Invernizzi, Leonardo Cinquecento. A 500 anni dalla sua scomparsa, Leonardo continua ad essere uno dei personaggi più conosciuti ed ammirati nella storia dell’umanità. Artista, architetto, naturalista, stratega militare, ingegnere, il più grande scienziato di tutti i tempi fu prima di tutto un osservatore alla costante ricerca di nuove scoperte.

Combinando l’intelligenza artificiale con i risultati di decenni di studi e ricerche, il film ricompone in esclusiva e per la prima volta al mondo le migliaia di pagine dei Codici lasciatici da Leonardo Da Vinci in una prospettiva del tutto nuova che mostra le implicazioni contemporanee del suo immenso lavoro.

Con il contributo di esperti internazionali e di un pool di ingegneri e tecnici, il racconto proietta una luce inedita sulle osservazioni e gli studi del Genio che da secoli affascina intere generazioni.

Un artista che ha fatto della curiosità il motore per esplorare il mondo, toccando diverse arti e tecniche, con una costante ricerca che lo ha condotto a sperimentare le più svariate discipline.

Da un lato la mente e lo studio, dall'altro il fare, l'invenzione, l'incontro tra uomo e natura che lo hanno condotto a regalarci pitture stupefacenti e invenzioni altrettando interessanti. Il tutto in un'ottica di miglioramente della condizione umana.

Leonardo Cinquecento (Italia 2019)

REGIA: Francesco Invernizzi

CAST: Alice Gambara, Marcello Gobbi, Gianluca Dario Rota