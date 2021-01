L’Inter frena, il Milan allunga

Come (quasi) sempre, Roma-Inter è stata una partita bellissima, ma alla fine l’unica squadra a festeggiare è il Milan. All’Olimpico i padroni di casa passano in vantaggio nel primo tempo con Pellegrini, ma nella ripresa vengono raggiunti e superati dai nerazzurri, a segno con Skriniar e Hakimi. Sembra fatta per gli uomini di Conte, ma a pochi minuti dalla fine i giallorossi trovano con Mancini il gol del definitivo 2-2.

Il pareggio fa salire a tre i punti di distacco fra l’Inter, in seconda posizione, e il Milan, sempre più capolista solitario. L’ultima vittima della squadra di Pioli è il Torino, che gioca bene ma viene superato per 2-0 dai rossoneri con i gol di Leao e Kessié (il secondo su rigore, contestato dai granata). Ibrahimovic ritrova il campo nel finale. La premiata ditta Maresca-Guida non è in giornata e il Var toglie un penalty al Torino.

In terza posizione (31 punti, ora a -3 dalla Roma) si conferma l’accoppiata Atlanta-Napoli. I bergamaschi centrano la terza vittoria consecutiva spazzando via in trasferta il Benevento (1-4). Il solito Ilicic sblocca la gara e ispira i compagni: di Toloi, Zapata e Muriel gli altri gol. Inutile la rete campana firmata da Sau.

Il Napoli invece passa 2-1 al cardiopalma sul campo dell’Udinese. La squadra di Gattuso si porta avanti grazie a un rigore di Insigne, ma viene ripresa da Lasagna. Al 90esimo arriva il gol partita di Bakayoko.

Rimane attaccata al treno europeo la Lazio, che sul campo del Parma trova la seconda vittoria consecutiva. Decidono l’incontro nella ripresa Luis Alberto e Caicedo. La squadra di Inzaghi è lontana dalla brillantezza dell’anno scorso, ma il Parma è davvero poca cosa: gli emiliani perdono la quinta partita consecutiva e rimangono penultimi con 12 punti.

Tiene il passo anche il Verona, vittorioso per 2-1 in casa contro il Crotone. A segno per i veneti il croato Kalinic (primo gol stagionale) e Dimarco, autore di un altro gol capolavoro dopo quello di mercoledì. Nella ripresa Messias accorcia le distanze per i calabresi, ma non basta.

In coda alla classifica, importante successo del Genoa, che battendo 2-0 il Bologna sale a 14 punti, supera il Torino di due lunghezze e si tira fuori per il momento dalla zona retrocessione. Grazie alle reti di Zajc e Destro, la squadra di Ballardini trova i 3 punti in casa che mancavano da settembre. Ottava sconfitta stagionale per gli uomini di Mihajlovic.