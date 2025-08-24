Tiranni e dinastie in America Latina

Dittatori, tiranni e dinastie oligarchiche fanno parte della storia dei Paesi latinoamericani. Ma tra essi ci sono dittatori e tiranni più rilevanti di altri: nel XIX secolo, per esempio: José Gaspar Rodríguez de Francia (Paraguay, 1814–1840), Juan Manuel de Rosas (Argentina, 1829–1832/1835–1852), Antonio López de Santa Anna (Messico, 1833–1855), Gabriel García Moreno (Ecuador, 1861–1865/1869–1875), Porfirio Díaz (Messico, 1876–1880/1884–1911), Cipriano Castro (Venezuela, 1899–1908); e nel XX secolo: Gerardo Machado (Cuba, 1925–1933), Fulgencio Batista (Cuba, 1940–1944/1952–1959), Marcos Pérez Jiménez (Venezuela, 1952–1958), Gustavo Rojas Pinilla (Colombia, 1953–1957) e tutte le dittature anticomuniste che si insediarono nella regione negli anni Sessanta e Settanta, con Augusto Pinochet (Cile, 1973–1990) e Jorge Rafael Videla e la Giunta Militare (Argentina, 1976–1981) in testa alla lista. Tra le dinastie più importanti vi sono i Somoza, i Trujillo, i Duvalier e Stroessner.

In Nicaragua, un’unica famiglia controllò a lungo il potere, iniziato da Anastasio Somoza García, capo della Guardia Nazionale, che realizzò un colpo di Stato nel 1936 e, da allora, manipolò la sua elezione alla presidenza (1937–1947/1950–1956) collocando presidenti fantoccio negli intervalli. Fu assassinato e gli succedette il figlio Luis Somoza Debayle (1956–1963), seguito dal fratello Anastasio Somoza Debayle (1967–1972/1974–1979), che impose un feroce regime repressivo e anticomunista, fino al suo rovesciamento da parte del Fronte Sandinista di Liberazione Nazionale (FSLN). L’anno successivo fu giustiziato in Paraguay.

I Somoza si appoggiarono sulla privilegiata Guardia Nazionale, sui grandi imprenditori del caffè, allevatori e industriali alleati e utilizzarono il Partito Liberale Nazionalista come facciata politica. Si arricchirono appropriandosi di terre, beni statali, contratti, monopoli, corruzione e malversazione di fondi. Erano, letteralmente, i padroni del Paese. Per mantenere il potere ricorsero a sistematici brogli elettorali e, soprattutto, alla brutale repressione contro oppositori, contadini, sindacati e guerriglieri, alimentando una paura generalizzata.

Il capo dell’esercito Rafael Leónidas Trujillo prese il potere e instaurò il suo regime dinastico nella Repubblica Dominicana (1930–1961), collocando figli e familiari in alte cariche e presidenti fantoccio, tra cui il fratello Héctor Trujillo (1952–1960). La famiglia controllò il Partito Dominicano, ufficialmente riconosciuto e trasformato in strumento di dominio, poiché la tessera era obbligatoria per accedere a vari servizi o incarichi pubblici. Si creò così un vasto apparato di arricchimento con altri imprenditori costretti ad associarsi con aziende trujilliste, che beneficiarono della corruzione e delle risorse pubbliche. Il mantenimento del potere implicò la sanguinosa repressione di ogni opposizione, così come delle organizzazioni sociali. Il tiranno fu responsabile del massacro di haitiani (1937), dell’assassinio delle sorelle Mirabal (1960) e del tentativo di omicidio del presidente venezuelano Rómulo Betancourt (1960). Il regime terminò con l’assassinio di Trujillo (1961).

Dal 1957 al 1986 governò ad Haiti la sanguinaria dinastia di François “Papa Doc” Duvalier (1957–1971) e di suo figlio Jean-Claude “Baby Doc” Duvalier (1971–1986). Il fondatore si appellò al voto della popolazione nera mediante populismo, clientelismo e brogli elettorali. Mantenne tutti sotto terrore grazie alla “Tonton Macoute”, una milizia paramilitare privilegiata e responsabile della repressione sanguinosa, con torture e omicidi nell’impunità totale. Godeva del potere un pugno di famiglie e imprenditori strettamente legati al regime. La dinastia accumulò inoltre una favolosa ricchezza derivante dall’appropriazione di risorse statali e private. Alla morte di “Papa Doc”, suo figlio “Baby Doc”, diciannovenne, ereditò il potere e, fuggendo di fronte alla forza delle insurrezioni popolari in piena crisi economica, saccheggiò le risorse del Paese che portò con sé in Francia.

Con un colpo di Stato in Paraguay si impadronì del potere Alfredo Stroessner (1954–1989) che, pur non avendo istituito propriamente una “dinastia”, si circondò di familiari e rimase al potere con stati di eccezione permanenti, il controllo del Partito Colorado e vittorie tramite elezioni manipolate ogni cinque anni. Questa tirannia si alleò con i militari privilegiandoli con la distribuzione di terre e contò su un circolo di imprenditori fedeli, mentre tutti beneficiavano delle risorse pubbliche, del contrabbando, della corruzione e della concentrazione delle proprietà rurali. Naturalmente, il regime doveva tenere a bada – col fuoco e col sangue – ogni opposizione e si allineò al “Plan Cóndor”, patrocinato dal dittatore Augusto Pinochet dal Cile. Fu rovesciato da un colpo di Stato e si rifugiò in Brasile.

Tutte queste dinastie e tirannie consolidarono Stati oligarchici, che mantennero sottosviluppo, arretratezza, povertà e disattenzione verso i popoli, essendo Haiti il caso più estremo. Ogni tiranno accumulò ricchezze personali e familiari stimate, almeno, tra 200 e 500 milioni di dollari. Ebbero la tolleranza e persino il sostegno degli Stati Uniti, interessati a mantenere governi anticomunisti e territori geostrategici per coprire i loro interessi americanisti, politica che sostenne anche le dittature militari anticomuniste successive alla Rivoluzione cubana (1959), come quelle del Cono Sud.

Nel XXI secolo il rafforzamento delle democrazie rappresentative sembrava aver frenato dittature, tirannie e dinastie oligarchiche. Ma, dopo l’esperienza lasciata dai governi progressisti dei primi anni, è apparso un nuovo fenomeno: grandi imprenditori e alcuni potenti milionari sono entrati in politica e diversi hanno raggiunto la presidenza in vari Paesi.

Timorosi del ritorno dei “progressismi” e convinti dell’idea che solo il settore privato debba gestire l’economia, hanno fatto propria l’ideologia neoliberista e ora quella libertario-capitalista, per appropriarsi dello Stato e “ridimensionarlo” a loro piacimento, cioè privatizzando beni, servizi e risorse pubbliche. In un’altra occasione ho già citato il libro Presidenti imprenditori e Stati catturati: America Latina nel XXI secolo (IEALC, 2020) di Inés Nercesian, che studia il fenomeno e mette in evidenza diversi personaggi.

Tutti hanno promosso governi di destra, incapaci di favorire lo sviluppo con benessere sociale. Altri studi hanno ampliato i casi fino al presente.

Le esperienze dell’ultima decade dimostrano che nei Paesi latinoamericani gli imprenditori politici entrano nello Stato per accumulare ricchezze e consolidare economie dinastiche. Sono avvantaggiati da vari meccanismi: contrabbando, evasione fiscale, risorse nei paradisi fiscali, contratti, privatizzazioni e, soprattutto, flessibilità del lavoro per adattare lo sfruttamento dei lavoratori. Hanno imparato a catturare le funzioni e gli apparati dello Stato, a legittimare il loro potere con leggi, istituzioni, mezzi di comunicazione, elezioni, e si servono della criminalizzazione della protesta sociale e del lawfare. Contano su appoggi internazionali, specialmente da parte degli Stati Uniti. Con queste nuove oligarchie la “democrazia” diventa una maschera che copre le élite del potere e la concentrazione della ricchezza.