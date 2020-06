The Irishman

Martin Scorsese non delude nemmeno stavolta, con il suo attesissimo The Irishman, storia del sicario Frank Sheeran, il quale ripensa ai tanti segreti che ha mantenuto per lealtà alla famiglia Bufalino. Un cast stellare, con Robert De Niro, Al Pacino e Joe Pesci i quali, seppur con qualche anno in più, riescono ancora una volta a dare lustro alla pellicola del regista italo americano.

Adattamento cinematografico del saggio del 2004, L'irlandese. Ho ucciso Jimmy Hoffa (I Heard You Paint Houses) scritto da Charles Brandt, il film conduce lo spettatore nella malavita organizzata, attraverso lo sguardo del veterano della seconda guerra mondiale detto "The Irishman".

Nel corso degli anni, viene raccontata la sua vita e la sua carriera nella mafia, passando anche per uno dei più grandi misteri che ha ossessionato l'America: la scomparsa nel luglio 1975 del leggendario sindacalista Jimmy Hoffa (Al Pacino), amico proprio di Sheeran. Un brutto episodio nel quale è invischiato anche lui e su cui non è stata fatta abbastanza luce. Nessuno è stato mai condannato né il corpo di Hoffa è stato ritrovato.

Scorsese offre un quadro originale della criminalità organizzata del tempo, svelandone alcuni segreti e mettendo a nudo i suoi sistemi. Un mondo fatto di ombre e rivalità, dove non mancano nemmeno i collegamenti con la politica tradizionale.

Uno spaccato cruento di una realtà precisa, che ripensa se stessa, quasi in modo crepuscolare e con un velo di malinconia, dove i giochi di potere fanno il paio con una spietata resa morale.

The Irishman (Usa 2019)

Regia: Martin Scorsese

Attori: Al Pacino, Robert De Niro, Joe Pesci, Harvey Keitel, Anna Paquin

Distribuzione: Netflix

Sceneggiatura: Steven Zaillian

Fotografia: Rodrigo Prieto

Montaggio: Thelma Schoonmaker

Musiche: Seann Sara Sella