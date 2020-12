The Turning - la casa del male

In una misteriosa e decadente tenuta sulla costa del Maine, una tata viene incaricata di occuparsi della cura di due orfani molto “particolari”. Molto presto scopre che sia i bambini che la casa nascondono oscuri segreti e le cose potrebbero non essere come sembrano.

Un horror al femminile, quello firmato da Floria Sigismondi, The Turning – la casa del male, ispirato sul romanzo di Henry James e ambientato quasi 100 anni dopo.

"Il mio punto di vista sulla storia è femminile", dice Sigismondi. "Volevo esplorare le idee del movimento #metoo e l'idea che se si dice qualcosa si può essere accusato di essere pazzo, e se non si dice qualcosa, quel silenzio cresce come una malattia dentro di lei. Sei dannato se lo si fa, e dannato se non lo si fa". Sigismondi ha visto, nei due personaggi femminili centrali della sceneggiatura - la giovane tata Kate e la governante di lunga data della tenuta di Bly, Mrs Grose - una moderna allegoria di come la cultura patriarcale abbia storicamente messo a tacere le donne, e cosa succede quando le donne decidono di non rispettare più le regole per mantenere lo status quo. Quando Kate comincia a capire cosa sta succedendo nella tenuta di Bly, comincia anche a capire che Mrs Grose sa, o sospetta, cosa è successo nella casa e ha scelto di rimanere in silenzio.

"Al centro della storia c'è una violazione avvenuta in questa casa", dice Sigismondi. "Le donne, che si tratti di Kate o della Mrs Grose, intuiscono intuitivamente che qualcosa è successo in questa casa, anche se non sanno cosa, specificamente. Ciò che rende contemporaneo questo film è la capacità di Kate di dare voce a ciò che sente, vede e sa. Mrs Grose è di una generazione più anziana che ha imparato a credere che rimanendo in silenzio, tutto andrà bene. "Ognuna delle donne rappresenta un'idea più grande", continua Sigismondi.

"Mrs Grose è una donna che è stata capace di affrontare il mondo facendosi custode di segreti. Può sapere le cose, e sentire le cose, ma ha imparato a nasconderle sotto il tappeto. È stata capace di andare avanti operando sotto questa idea che se non si parla di qualcosa, forse non è reale. Kate. È un fuoco che entra in casa, un esplosione di energia che sconvolge tutto. È lei che sceglie di dire qualcosa. Ma c'è un prezzo da pagare per questo”.

Un horror non fine a se stesso, dunque, dal sapore ‘politico’, che racconta la società, o parte di essa, e ne mette a nudo alcune storture.

Quell’horror, come pensato da grandi come Romero o Carpenter, che racchiude al suo interno qualcosa di più di una semplice narrazione basata su immagini terrorizzanti o splatter.

The Turning - la casa del male (Usa 2020)

Regia: Floria Sigismondi

Sceneggiatura: Chad Hayes & Carey W. Hayes

Cast: Mackenzie Davis, Finn Wolfhard, Brooklynn Prince